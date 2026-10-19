Takıma yıkım emri!

10 MADDEDE TRABZONSPOR

1- Trabzonspor'un KuPS karşısında aldığı kritik galibiyet, Beşiktaş derbisi öncesi ekstra bir moral kaynağı oldu ve zorlu hafta oldukça neşeli antrenmanlarla başladı.

2- Onuachu ile son idmanda adalesinde ağrı hisseden Mustafa'nın sakatlığı üzdü. Beşiktaş karşısında kesin olarak forma giyemeyecek olması teknik heyetin hücumdaki alternatiflerini azalttı.

3- Teknik ekip, Beşiktaş'a özel bir oyun planı hazırladı. Hafta boyunca yapılan kapalı kapılar ardındaki idmanlarda rakibin zaafları üzerine çalışıldı ve taktik provalar gerçekleştirildi.

4- Orta sahanın önemli isimlerinden Melih'in kart cezalısı olması sebebiyle kurguda zorunlu değişime gidildi. Uzun süren sakatlığını atlatan Folcarelli, bu zorlu maçta ilk 11'de sahaya sürülecek.

5- Hücum hattının kilit isimlerinden Salah, derbide yine serbest rolde görev alacak. Yıldız oyuncuya hücumu yönlendirmesi ve kilidi açması için saha içinde tam özgürlük tanındı.

6- Yönetim, motivasyonu en üst seviyeye çıkarmak adına kesenin ağzını açtı. Beşiktaş maçından alınacak galibiyet için futbolculara özel bir prim ödeneceği müjdelendi.

7- Çıktığı 3 maçta mağlubiyet görmeyen Reis, oyuncularına sürekli yenilmezlik serisinin avantajını hatırlatıyor. Sahaya bunun öz güveniyle çıkılacak.

8- Derbi havasına giren Trabzonspor taraftarının biletleri tüketmesiyle derbi kapalı gişe oynanacak. Yönetim ve teknik heyet, taraftar baskısını arkalarına almaları gerektiğini takıma aşıladı.

9- Sakatlıkları nedeniyle KuPS maçında olmayan Savic ve Mustafa tamamen iyileşti. Geri dönüşleriyle Reis'in kafasındaki ideal kadro büyük oranda oluştu.

10- Futbolcular, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen basına kapalı son antrenmanın ardından takım kaptanlarının eşliğinde orta yuvarlakta kenetlenerek Beşiktaş maçı için birbirlerine yemin ettiler.

REİS TARİHE GEÇMEK İÇİN SAHADA

Trabzonspor'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapıldı. Teknik direktör Thomas Reis de Karadeniz ekibi ile yeni bir tarih yazmak için saha kenarında taktik mücadelesi verecek. Bordomavili takımın başında çıktığı Galatasaray ve Samsunspor maçlarını kazanan Alman çalıştırıcı, Beşiktaş karşısında da sahadan galibiyetle ayrılması halinde Trabzonspor tarihinde ilk 3 lig maçını kazanan ilk yabancı teknik direktör ünvanını alacak.

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Reis ile çıkılan 3 maçta 11 gol atan Trabzonspor, kalesinde sadece 2 gole engel olamadı.

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Trabzonspor, Reis liderliğinde ligde Galatasaray (4-0), Samsunspor (3-0) Konferans Ligi'nde Kuopion'u (4-2) mağlup etti.