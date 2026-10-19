Thomas Reis: Eksikler hiçbir zaman bahane değil

Alman çalıştırıcı, zorlu mücadeleye hazır olduklarını belirtirken takımın eksikleri ve yoğun fikstür hakkında değerlendirmeler yaptı.

"İNSAN BAŞKA DAHA NE İSTER!"

Beşiktaş'ın güçlü bir takım olduğunu vurgulayan Thomas Reis, Papara Park'taki atmosferden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Çok zor bir maç olacak. İyi bir takıma karşı zor bir maç oynayacağız. İnanılmaz bir atmosfer var. Bu atmosferi görünce insan başka daha ne ister."

"EKSİKLER HİÇBİR ZAMAN BAHANE DEĞİL"

Takımdaki sakatlıklar ve eksik futbolcularla ilgili konuşan Reis, sahaya çıkacak oyuncularına güvendiğini belirtti.

"Olmayan oyuncular hakkında konuşmayı seven biri değilim. Elbette kötü bir durum sakatlıklar, eksikler ama bu tür şeyler hiçbir zaman bir bahane değil. Bugün bizimle sahada olan oyuncularımız çok güçlü. Oyuncular ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerdir."

"UMARIM TAKTİĞİMİZ KAZANMAYA YETER"

Yoğun maç takviminin hazırlık sürecini zorlaştırdığını ifade eden Thomas Reis, takımının bu duruma alışkın olduğunu söyledi.

"Bazen bu tür durumlar kolay olmuyor. Oynayacak çok fazla maç var, çok fazla değerlendirebileceğimiz boşluğunuz olmuyor ama buna alışkınız. Her zaman hazır olmaya çalışıyoruz. Umarım bugünkü taktiğimiz de maçı kazanmaya yetecektir."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör