Thomas Reis: "Sahada birbiri için mücadele eden, birbiri için savaş veren bir takım vardı"





"SAHADA BİRBİRİ İÇİN MÜCADELE EDEN BİR TAKIM VARDI"

Takım içerisindeki birlikteliğin önemine dikkat çeken Reis, göreve geldiği ilk dönemde oyuncularına verdiği mesajı hatırlatarak, "Bazen maçlar böyle gelişebilir. Final paslarımız çok iyi olmayabilir ama daha fazla gol atabileceğimiz pozisyonları da yakaladık. İlk geldiğimde 'Bizim saha içerisinde aile gibi olmamız gerekir' demiştim. Bugün bunu takımda gördük. Sahada birbiri için mücadele eden, birbiri için savaş veren bir takım vardı" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın da iyi bir performans sergilediğini dile getiren Reis, "Rakibimiz bugün gayet iyi oynadı. Bazen rakibiniz sizden daha iyi bir oyun ortaya koyabilir. Böyle durumlarda geçiş futbolunu öne çıkarabilirsiniz. Bugün iki gol bulduk, daha fazlasını da atabilirdik. Ancak son dokunuşlarda eksik kaldığımız anlar oldu" değerlendirmesinde bulundu.



"EN İYİ SEVİYEMİZ BU DEĞİL"

Takımın gelişimini sürdürmesi gerektiğini vurgulayan Reis, eksik oyuncuların yerine görev alan futbolcuların performansından memnun olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Eksik oyuncularımız vardı ama onların yerine oynayan oyuncularımızın tamamı çok iyi performans gösterdi. Elbette üzerinde çalışmamız gereken konular olacak. En iyi seviyemiz bu değil, en iyi seviyemize çıkmaya çalışıyoruz. Daha iyi olmak istiyoruz. Final pasları üzerine çalışacağız, savunma üzerine çalışacağız, hücum üzerine çalışacağız. Her şeyi çalışacağız. Ancak bugün arka arkaya birçok galibiyet almak ve maçları gol yemeden bitirmek de kötü değil diye düşünüyorum."

Reis, Perşembe günü Avrupa'da Hearts ve Lig'de Pazartesi günü oynayacakları Çaykur Rizespor maçlarını kayıpsız geçerek yollarına devam etmek istediklerini belirtti.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör