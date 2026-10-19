Esenler Erokspor, Mardin 1969 Spor’u 4 golle devirdi

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Mardin 1969 Spor'u 4-2 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada Furkan'ın rakip yarı alanın orta bölümünde, sağ kanattan kullandığı taç atışında topla buluşan Mikail, ceza sahası yayına doğru ilerleyerek sol ayağıyla yakın direğe çok sert vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Erce'nin solundan ağlarla buluştu. 1-0

34. dakikada Dimitrov, sol kanatta topla buluştuktan sonra topsuz koşusuna devam eden Nafican'a pasını aktardı. Furkan'dan sıyrılarak ceza sahasına giren Nafican'ın uzak köşeye vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

39. dakikada Faye'nin pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Janvier, meşin yuvarlağı penaltı noktasına doğru çevirdi. Burak'ın gelişine vuruşunda Mardin 1969 Spor savunmasında Eray'a çarpan top, kaleci Erce'yi kontrpiyede bırakarak ağlarla buluştu. 2-1

51. dakikada Dimitrov'un sol kanattan ceza sahasına yaptığı yerden ortada Wilks'in penaltı noktası üzerinde sol ayağıyla gelişine vuruşunda meşin yuvarlak, uzak köşeden ağlara gitti. 2-2

77. dakikada Bahadır'ın pasında rakip yarı alanın ilk metrelerinde topla buluşan Furkan, sağ kanatta Nafican'dan sıyrılarak ceza sahasına ortasını yaptı. Arka direkte Eray'a rağmen iyi yükselen Faye, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

90+3. dakikada Yusuf, sağ kanattan ceza sahasına girerek son çizgiden topu içeri çevirdi. Arka direkte topla buluşan Zeqiri, sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Esenler Erokspor farkı ikiye çıkardı. 4-2



Stat: Esenler Erokspor

Hakemler: Burak Kamalak, Salih Burak Demirel, Demirhan Emir

Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Furkan Orak, Bahadır Öztürk, Claro, Enes Alıç (Zeqiri dk. 58), Janvier, Faye, Mikail Okyar (Recep Niyaz dk. 58), Kanga (Ferhat Yazgan dk. 58), Burak Çoban (Yusuf Erdoğan dk. 46), Kubilay Kanatsızkuş (Erkan Kaş dk. 75)

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Tugay Kaçar, Buljubasic, Hayrullah Bilazer, Gueye

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Mardin 1969 Spor: Erce Kardeşler, Eray Korkmaz (Osman Yıldırım dk. 82), Mustafa Şengül, Uğur Adem Gezer, Nafican Yardımcı, Adem Kabak, Alhassan, Denizhan Taşkan (Wilks dk. 46), Denic (Emre Taşdemir dk. 46), Dimitrov, Kayode

Yedekler: Ömer Kahveci, Ömer Karslıoğlu, Şahverdi Çetin, Bünyamin Balat, Ahmet Ülük, Berkay Doğan, Enes Erol

Teknik Direktör: Ivaylo Petev

Goller: Mikail Okyar (dk. 6), Eray Korkmaz (dk. 39 k.k), Faye (dk. 77), Zeqiri (dk. 90+4) (Esenler Erokspor), Nafican Yardımcı (dk. 34), Wilks (dk. 51) (Mardin 1969 Spor)

Sarı kartlar: Burak Çoban, Faye, Ferhat Yazgan, Furkan Orak (Esenler Erokspor)

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör