Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta programı!
Giriş Tarihi: 19.10.2026 11:14

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta programı!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü haftanın perdesi, yarın açılacak. Fenerbahçe'nin yarın Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırlayacağı haftada Galatasaray ise çarşamba günü Fransa temsilcisi Lille'e konuk olacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. hafta programı!
  • ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda üçüncü hafta müsabakaları, yarın ve 21 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

Turnuvadaki Türk temsilcilerinden Fenerbahçe, yarın Çekya ekibi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Galatasaray ise 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'nın Lille takımına konuk olacak.

"Devler Ligi"nde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.45 Fenerbahçe - Slavia Prag (Çekya)

19.45 Sabah (Azerbaycan) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Barcelona (İspanya)

22.00 Liverpool (İngiltere) - Villarreal (İspanya)

22.00 Manchester City (İngiltere) - AEK (Yunanistan)

22.00 Roma (İtalya) - Slovan Bratislava (Slovakya)

22.00 Porto (Portekiz) - PSV (Hollanda)

22.00 Napoli (İtalya) - Bodo/Glimt (Norveç)

22.00 Stuttgart (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

21 Ekim Çarşamba:

19.45 Lille (Fransa) - Galatasaray

19.45 Como (İtalya) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Arsenal (İngiltere)

22.00 Real Madrid (İspanya) - Leipzig (Almanya)

22.00 Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Sporting (Portekiz) - LASK (Avusturya)

22.00 Aston Villa (İngiltere) - Viking (Norveç)

22.00 Club Brugge (Belçika) - Lens (Fransa)

22.00 Real Betis (İspanya) - Feyenoord (Hollanda)

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BARCELONA #LİVERPOOL #BORUSSİA DORTMUND #ATLETİCO MADRİD #GALATASARAY #FENERBAHÇE
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta programı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA