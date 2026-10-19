Vincenzo Italiano: “Bunlara çözüm bulunabilir”

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Trabzonspor maçının ardından konuştu.

Vincenzo Italiano yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bundan önceki mağlubiyetlerde rahatsız oluyordum, çok sinirleniyordum ama bu maç öyle değildi... Performansımızdan çok memnunum. Andre Onana harika kurtarışlar yaptı. Onlara çok pozisyon vermedik.

Çok iyi hazırlandık, Trabzonspor'a zorluk çıkardık ama bazı yerlerde doğru yapamadık. Çalışarak bunları düzeltmeliyiz. Takımdan memnunum ama sonuç bunu yansıtmıyor. Onların evinde pas yaptık, çok fazla topa sahip olduk. Bunları düzeltirsek çok daha güzel göreceğimizi düşünüyorum.