Ay-Yıldız’ın patronu Yalçın

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'nın görevden ayrılmasından sonra devam eden teknik direktör arayışlarında sona gelindi. İlk olarak Arda Turan ile görüşen Türkiye Futbol Federasyonu, 39 yaşındaki çalıştırıcının Shakhtar Donetsk'te devam edeceğini bildirmesinden sonra Samet Aybaba ve Abdullah Avcı'yı listesine dahil etmişti. Önceliği yerli teknik direktöre veren TFF'nin gündemine aldığı son isim ise Sergen Yalçın oldu. Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Yalçın, federasyon yetkililerinin yaptığı resmi teklifi kabul etti.

BUGÜN İMZA ATACAK

TFF bugün 53 yaşındaki teknik adamın, Milli Takım'ın yeni hocası olduğunu resmen açıklayacak. Yalçın da Riva'ya giderek imzayı atacak. Bu arada, gerçekleşen ön görüşmede Sergen Yalçın'ın herhangi bir ücret konuşmadığı ve "Söz konusu Milli Takım... Parasal konularda bir talepte bulunmam söz konusu değil" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör