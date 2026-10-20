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Giriş Tarihi: 20.10.2026 22:42

Borussia Dortmund, Sabah'ı 2 golle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Borussia Dortmund, Azerbaycan temsilcisi Sabah FK'yi deplasmanda Serhou Guirassy'nin golleriyle 2-1 mağlup etti.

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Borussia Dortmund, Sabah’ı 2 golle geçti!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Sabah FK ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri; 10. ve 53.dakikalarda Serhou Guirassy kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 39. dakikada Aden McCarthy'den geldi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 6'ya yükseltti. Sabah FK ise 3 puanda kaldı.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Betis'i ağırlayacak. Sabah FK ise Viking'e konuk olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#BORUSSİA DORTMUND #ŞAMPİYONLAR LİGİ #SERHOU GUİRASSY
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Borussia Dortmund, Sabah'ı 2 golle geçti!
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