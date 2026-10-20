Borussia Dortmund, Sabah’ı 2 golle geçti!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Sabah FK ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçı konuk ekip 2-1'lik skorla kazandı.

Dortmund'a galibiyeti getiren golleri; 10. ve 53.dakikalarda Serhou Guirassy kaydetti. Ev sahibinin tek sayısı ise 39. dakikada Aden McCarthy'den geldi.

Bu sonucun ardından Borussia Dortmund, puanını 6'ya yükseltti. Sabah FK ise 3 puanda kaldı.



Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Real Betis'i ağırlayacak. Sabah FK ise Viking'e konuk olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör