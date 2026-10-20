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Giriş Tarihi: 20.10.2026 18:21 Son Güncelleme: 20.10.2026 19:09

FENERBAHÇE SLAVIA PRAG CANLI | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı ağırlıyor! İşte İsmail Kartal'ın 11'i...

Son dakika haberi: Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı ağırlayacak. Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı İspanyol hakem Ricardo de Burgos yönetecek. Mücadele öncesinde teknik direktör İsmail Kartal'ın 11'i belli oldu. Maçın canlı anlatımı ve detaylar haberimizde...

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FENERBAHÇE SLAVIA PRAG CANLI | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nde Slavia Prag’ı ağırlıyor! İşte İsmail Kartal’ın 11’i...
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18 yıl sonra katıldığı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne iç sahada 1-1'lik Roma beraberliğiyle başlayan Fenerbahçe, geçen hafta İngiltere deplasmanında Aston Villa'ya 6-0 mağlup olarak ağır bir yenilgi yaşadı.

Ligde Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup ederek moral kazanan İsmail Kartal'ın öğrencileri, Slavia Prag karşısında UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki bu sezon ilk galibiyetine imza atmak istiyor.

Çekya temsilcisi Slavia Prag, ligde şu ana kadar puanı olmayan takımlardan. İlk maçında sahasında Fransız ekibi Lens'e 3-2 yenilen Slavia Prag, ikinci maçında ise Azerbaycan temsilcisi Sabah'a deplasmanda 2-0 kaybetti.

İŞTE 11'LER

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Brown, Kante, Guendouzi, Kerem, Greenwood, Oğuz, Vedat.

SLAVIA PRAG: Markovic, Vlcek, Zima, N'Guessan, Suleiman, Moses, Nowak, Kubiak, Ayaosi, Provod, Sturm

NOTLAR

Fenerbahçe, Slavia Prag maçında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan milli oyuncu Mert Müldür'ün yanı sıra, önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi planlanan Marco Asensio, maçta oynayamayacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SLAVİA PRAG #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #ASTON VİLLA #MARCO ASENSİO #MERT MÜLDÜR #FENERBAHÇE #İSMAİL KARTAL #SLAVİA PRAG
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FENERBAHÇE SLAVIA PRAG CANLI | Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı ağırlıyor! İşte İsmail Kartal'ın 11'i...
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