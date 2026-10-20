Galatasaray, Lille ile ilk randevuda!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, yarın TSİ 19.45'te Pierre Mauroy Stadyumu'nda Fransız ekibi Lille ile karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde sarı-kırmızılılar 2 mağlubiyetle 35. sırada bulunuyor. Puanı olmayan Lille de 34. basamakta yer alıyor.



Galatasaray, Sporting'e 3-1, Barcelona'ya da 4-1 kaybederken, Lille ise Real Betis'e 3-2, Arsenal'e 3-0'lık skorlarla yenildi. Sarı-kırmızılılar, Lille deplasmanından galip ayrılarak bu sezonki ilk 3 puanını almak istiyor.



İLK RANDEVU

Galatasaray, Lille ile Avrupa kupalarında ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, daha önce Fransa'dan Monaco, Paris Saint Germain, Nantes, Bordeaux ve Marsilya ile mücadele etti. Aslan, söz konusu 22 maçta Fransız ekiplerini 7 kez mağlup ederken, 10 defa da kaybetti. 5 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Bu müsabakalarda Cimbom 23 gol kaydederken, kalesinde 37 gol gördü.



AVRUPA KUPALARINDA 343. KARŞILAŞMA

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 342 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda sarı-kırmızılılar 121 kez galip gelirken, 131 defa da mağlup oldu. 90 karşılaşma ise berabere sona erdi. Geride kalan mücadelelerde Aslan rakip fileleri 470 kez havalandırırken, kalesinde 525 gol yedi.



DEVLER LİGİ'NDE 137. MÜSABAKA

UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla düzenlenen turnuvada 136 karşılaşma oynayan Galatasaray, bu maçların 34'ünü kazanırken, 70'ini ise kaybetti. 32 maç da berabere tamamlandı. Aslan 141 gol atarken, kalesinde 237 gole engel olamadı.



OKAN BURUK, GALATASARAY İLE AVRUPA'DA 41. MAÇINDA

Okan Buruk, Galatasaray teknik direktörü olarak Avrupa kupalarında 40 maç oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi ve elemelerde 28, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı bu 40 müsabakanın 15'inden galip ayrılırken, 16'sında yenildi ve 9 müsabakada da berabere kaldı.



AVRUPA DEPLASMANINDA KÖTÜ SERİYİ BİTİRMEK İSTİYOR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda 5 maçtır kazanamıyor. Son olarak 5 Kasım 2025 tarihinde dış sahada Ajax'ı mağlup eden sarı-kırmızılılar, daha sonra Monaco, Manchester City, Liverpool, Juventus ve Sporting'e kaybetti.



FRANSA'DA SON GALİBİYET 2001 YILINDA

Galatasaray, Fransa'daki son galibiyetini 26 Eylül 2001 tarihinde Nantes'ı 1-0'lık skorla yenerek aldı. O tarihten sonra Fransız ekipleriyle dış sahada oynadığı mücadelelerde sarı-kırmızılılar, 4 kez mağlup olurken, 2 defa da berabere kaldı. Cimbom, Fransa deplasmanında son olarak geçtiğimiz sezon Monaco'ya 1-0 kaybetti.



OSIMHEN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Galatasaray'da daha önce Lille'de forma giyen isimler bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen 2019-2020, Rafael Leao da 2018-2019 sezonunda Lille'de oynadı. Fransız ekibinde de Türk kaleci Berke Özer ile Türk futbolcu Başar Önal yer alıyor.



LEAO'NIN SAKATLIĞI BULUNUYOR

Galatasaray'da Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlanan Portekizli futbolcu Rafael Leao'nun MR ve ileri tetkiklerinde kasık adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi ve bu yüzden Fransa deplasmanında olmayacak. Takımla antrenmanlara başlayan Wilfried Singo'nun ise Fransa'ya gidecek kadroda yer alması bekleniyor.



LIGUE 1'DE 4. SIRADA

Lille'i, İtalyan teknik direktör Davide Ancelotti çalıştırıyor. Fransız temsilcisi, Ligue 1'de bu sezon geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alırken, topladığı 14 puan ve averajla 4. sırada yer alıyor. Lille, ligde son hafta ise Brest ile evinde 1-1 berabere kaldı. Takımda Ethan Mbappe'nin kırmızı kart cezası var.



LILLE'NİN, TÜRK TAKIMLARIYLA MAÇLARI

Lille, Avrupa kupalarında Türk takımlarından Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı mücadele etti. Fransız takımı, Türk ekipleriyle yaptığı 6 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik aldı. Lille son olarak 13 Ağustos 2024 tarihinde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi ve 1-1 berabere kaldı.



RADE OBRENOVIC DÜDÜK ÇALACAK

Lille ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ile Matej Zunic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Martin Matosa olacak. Müsabakada VAR'da Matej Jug, AVAR'da da Dennis Higler görev alacak.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör