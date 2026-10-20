Galatasaray, Lille maçına hazır!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3'üncü haftasında deplasmanda Fransız ekibi Lille ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra dayanıklılık ve top kapma çalışması gerçekleşti. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise Lille maçının taktik çalışması yapıldı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Rafael Leao antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ardından Lille maçı için Fransa'ya hareket edecek. Galatasaray'ın Lille'e konuk olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü hafta maçı yarın TSİ 19.45'te oynanacak.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör