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Giriş Tarihi: 20.10.2026 08:35 Son Güncelleme: 20.10.2026 08:36

Galatasaray'ın Rafael Leao hedefi belli oldu!

Galatasaray cephesi, 8. haftada oynadığı Gençlerbirliği maçında sakatlanan Rafael Leao'yu derbiye yetiştirmeye çalışacak.

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Galatasaray’ın Rafael Leao hedefi belli oldu!
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Gençlerbirliği maçında oyuna girdikten kısa süre sonra sakatlanan ve sahayı terk etmek zorunda kalan Rafael Leao'nun durumu netleşti.

Portekizli yıldız hakkında bilgi veren Galatasaray Sağlık Kurulu, "Rafael Leao'nun Acıbadem'de yapılan MR ve tetkiklerinde adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncunun durumu günlük olarak takip edilecek" açıklamasını yaptı.

Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Lille maçında forma giyemeyecek olan 27 yaşındaki yıldız, Fenerbahçe derbisine yetiştirilmeye çalışılacak. Leao, Gençlerbirliği müsabakasında 61'de oyuna girmiş ancak 77'de kasığını tutarak kenara gelmişti.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GENÇLERBİRLİĞİ #RAFAEL LEAO #GALATASARAY

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Galatasaray'ın Rafael Leao hedefi belli oldu!
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