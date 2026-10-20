Galatasaray’ın Rafael Leao hedefi belli oldu!

Portekizli yıldız hakkında bilgi veren Galatasaray Sağlık Kurulu, "Rafael Leao'nun Acıbadem'de yapılan MR ve tetkiklerinde adalesinde hafif-orta düzey zorlanma tespit edildi. Tedavisine başlanan oyuncunun durumu günlük olarak takip edilecek" açıklamasını yaptı.