Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Lille!

LILLE'DE TANIDIK İSİMLER

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'de Türk futbolculardan kaleci Berke Özer ve kanat oyuncusu Başar Önal forma giyiyor.

Berke Özer, bu sezon 6'sı Ligue 1 ve 2'si Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 8 maçta forma giydi. Bu maçlarda 4 kez kalesini gole kapatan genç file bekçisi, 10 kez de gol yedi.

Başar Önal ise sezon başından beri ligde 4 ve Avrupa'da da 1 maça çıktı.

EKSİKLER

Fransa ekibi Lille'de yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Organizasyonun ilk haftasında Real Betis'e 3-2 yenildikleri maçta rakip takım sporcusuna dirsek attığı için direkt kırmızı kart gören ve bu yüzden 3 maç ceza alan Ethan Mbappe, yarın forma giyemeyecek. Ayrıca Tiago Santos da çapraz bağ sakatlığı sebebiyle yarın oynayamayacak.

Öte yandan Arsenal karşılaşmasında sakatlanan ve Brest'e karşı forma giymeyen Berke Özer ile Japon hücum oyuncusu Ayase Ueda'nın durumu maç günü belli olacak.

LIGUE 1'DE 4. SIRADA BULUNUYOR

Lille, mücadele ettiği Ligue 1'de şu anda 4. sırada yer alıyor.

Son maçında 7. haftada konuk ettiği Brest ile 1-1 berabere kalan Lille, ligde sezon başından beri 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bu müsabakalarda 10 kez ağları sarsan Lille, kalesinde 5 gole engel olamadı.

FRANSA EKİBİ, SON 10 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA KALESİNİ KAPATAMADI

Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki son 10 maçın hepsinde kalesinde gol gördü.

Son olarak 2 Ekim 2024 tarihinde Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında İspanya devi Real Madrid'i 1-0 yenen Lille, bu organizasyonda sonraki 10 maçında kalesini gole kapatamadı. Fransa ekibi, söz konusu son 10 maçta 4'er galibiyet ile mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

Lille, ayrıca son 3 Şampiyonlar Ligi maçından da mağlup ayrıldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör