Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Gençlerbirliği, Konyaspor meaisinde!
Giriş Tarihi: 20.10.2026 15:09

Gençlerbirliği, Konyaspor meaisinde!

Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Konyaspor ile deplasmanda oynayacak olan Gençlerbirliği, mücadelenin hazırlıklarına start verdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Gençlerbirliği, Konyaspor meaisinde!
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Bernd Storck yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana kırmızı-karalar, fitness salonunda yapılan aktivasyon hareketleriyle başladı. Sahada ısınma koşusuyla devam eden idmanda oyuncular, isabetli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Günün antrenmanı, taktiksel varyasyonlar ve sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

Yaklaşık olarak 2 saat süren antrenmanda, tedavisi tamamlanan ve iyileşme sürecine giren Cheikh Niasse takımla çalıştı. Diğer yandan tedavileri devam eden Adama Traore, Pedro Pereira ve Kevin Rodrigues ise takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Gençlerbirliği, Konyaspor meaisinde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA