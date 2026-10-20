Gençlerbirliği, Konyaspor meaisinde!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan başkent ekibi, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde Teknik Direktör Bernd Storck yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana kırmızı-karalar, fitness salonunda yapılan aktivasyon hareketleriyle başladı. Sahada ısınma koşusuyla devam eden idmanda oyuncular, isabetli pas ve top kapma çalışmaları gerçekleştirdi. Günün antrenmanı, taktiksel varyasyonlar ve sonuçlandırma çalışması ile sona erdi.

Yaklaşık olarak 2 saat süren antrenmanda, tedavisi tamamlanan ve iyileşme sürecine giren Cheikh Niasse takımla çalıştı. Diğer yandan tedavileri devam eden Adama Traore, Pedro Pereira ve Kevin Rodrigues ise takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör