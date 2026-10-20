Güler devrimi!

LA LIGA'NIN 9. haftasında Real Madrid, sahasında Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Milli yıldız Arda Güler, karşılaşmada muhteşem bir gole imza attı. Etkileyici performansının ardından İspanyol basını, Arda Güler'i manşetler taşıdı. İspanyol basınından Marca, "Güler, Madrid'i değiştiriyor" sözlerini kullandı. Aynı zamanda "Türk oyuncu sahaya düzeni ve futbolu geri getiriyor ve harika bir gol atıyor" yorumunu yaptı. Diario AS'ta ise şu ifadeler yer aldı: "Arda Güler ilk 11'e geri döndü. Bu, sezon boyunca takımın en iyi oyuncusu olan Güler için tam bir moral zaferiydi. Türk oyuncu bir kez daha vazgeçilmez olduğunu kanıtladı."

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SEVİLLA taraftarları sosyal medyada Arda'nın, Peque'ye yumruk attığını iddia etti. Sevilla cephesi de milli yıldızın müdahalesinin kırmızı kart gerektirdiğini savundu. Bu iddia hiçbir hakemin raporunda yer almadı. Ortaya çıkan görüntülerde ise Arda'nın yaptığı hareketin saldırganlık içermediği ortaya çıktı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör