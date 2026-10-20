İsmail Kartal’dan istifa sorusuna yanıt!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kartal, mücadeleye çok iyi başlayıp 2-0 üstünlüğü yakaladıklarının altını çizdi.

"ONLARI ÜZDÜĞÜMÜZ İÇİN BİZ DE ÜZGÜNÜZ"

Oyunun kalanında taraftarları hayal kırıklığına uğrattıklarını belirten Kartal, "Onları üzdüğümüz için biz daha çok üzgünüz. Sonuçta bu Şampiyonlar Ligi maçı. Bu akşam oyuncularım çok iyi mücadele etti. Çok iyi bir takıma karşı oynadık. Fiziksel özellikleri çok yüksek bir rakip. İkinci yarıda bulduğumuz net pozisyonları değerlendiremedik. Rakibe her ne kadar az pozisyon versek de maç 2-2 bitti. Bu istemediğimiz bir şeydi." ifadelerini kullandı.

NATHAN AKE AÇIKLAMASI

Ake'nin yaşadığı sakatlık sebebiyle mecburi değişiklik yaptıklarını dile getiren Kartal, "Ake, sağ üst arka bölgesinde çekme olduğunu belirtti, riske etmek istemedi. Yarın MR'ı çekilecek. Bakalım yırtık var mı, varsa hangi derecede göreceğiz." açıklamasını yaptı.

"OĞUZ İKİNCİ YARIDA YORULDU"

Oğuz Aydın'ı oyundan almasıyla ilgili eleştiriler hakkında konuşan Kartal, şöyle konuştu:

"Kerem takım savunmasına bugün Oğuz'dan daha çok yardım etti. Oğuz 3-4 maçtır sürekli oynuyor. İkinci yarıda yoruldu. Bazı isteklerimizi yapamamaya başladı. Çok güzel bir gol attı. Kerem belki skora katkı yapamadı ama takım savunmasına katkısı oldu."

İSTİFA SÖZLERİ

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak Galatasaray derbisine en iyi şekilde hazırlanıp taraftarları mutlu etmek istediklerini belirten Kartal, tribünlerden gelen 'İstifa' tezahüratlarıyla ilgili olarak da "Futbolda bunlar var. Bugün 'istifa' diye bağırdılar. Üzgünüm, keşke böyle bir şey yaşamasaydım ama oldu. Önümüzde çok önemli bir maç var. Derbi var, kazanırız, sonrasında yine kazanırız, taraftarlarımızla barışırız." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör