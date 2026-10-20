Lille cephesinden Galatasaray ve Osimhen açıklaması! "Yarın savaş olacak"

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille'e konuk olacak. Fransız ekibinde teknik direktör Davide Ancelotti ile Brezilyalı savunmacı Alexandro, zorlu müsabaka öncesinde açıklamalar yaptı.
"YARIN BİRAZ SAVAŞ GİBİ OLACAK"
Alexandro, "Takım olarak şu an olumlu kalmalıyız ve sahada bunu göstermeliyiz. Antrenmanlarımıza devam ediyoruz. Sahada da iyi performans göstermeliyiz. Osimhen'e karşı oynayacağım evet. Zor bir maç olacak bizim için. Yarın biraz savaş gibi olacak ikimizin arasında."
"Sahalara geri döndüm. Bu çok iyi hissettiriyor. Geçen seneki sakatlığım farklıydı. Çok fazla maça çıkamamıştım. İyi bir gelişim gösteriyorum bu sezon, aynı şekilde devam etmek istiyorum. Kulübün de bunda büyük bir katkısı var."
"Nathan çok iyi bir oyuncu. Onun oyun şekli bana göre farklı. Nathan Ngoy çok güçlü bir oyuncu ve sürekli iyiye gidiyor. Onla çalışmaktan gurur duyuyorum. Galatasaray'ı çok iyi tanıyoruz. Performanslarından haberdarız. Çok fazla tehlike yaratan bir takım. Bu tehlikeye birlikte oynarsak karşı çıkabiliriz."
'BERKE ÇOK FORMDA'
"Farklı bir ülkede herkes zorlanır. Berke için de durum farklı olmadı. Benim için de öyleydi. Berke şu anda çok formda. Geldiğinden beri çok gelişim gösterdi. Bize de çok yardımcı olan birisi."
DAVIDE ANCELOTTI'DEN GALATASARAY SÖZLERİ
İtalyan teknik adam ise mücadele öncesi şunlaru söyledi; "Pozitif duygular hissediyorum. Artık Şampiyonlar Ligi'nde puan alma zamanı geldi, puan alırsanız üst tura çıkarsınız. Hedefimiz tabii ki Galatasaray'a karşı rekabetçi maç oynamak ve puanlar toplamak. Tek hedefimiz Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek."
"Galatasaray maçıyla ilgili oyunculara çok fazla yüklenmek istiyorum. Konsantre olmalarını istiyorum. Bu bir Şampiyonlar Ligi maçı, mükemmel bir ambiyansta oynayacağız. Betis maçı da aynı şekildeydi, kaybetmemize rağmen. Evde oynamamız bir avantaj, taraftarlarımız yanımızda olacak ve bizi destekleyecek."
"Giroud haricinde hücumda başka hangi opsiyonlarınız var?"
- Davide Ancelotti: "Giroud'ya dikkat ediyorum, takımdaki herkesin ona ihtiyacı var. Giroud haricinde de seçeneklerimiz var. Gaetan Perrin var. Herkesin ismini tek tek söylemeyeceğim. Giroud haricinde seçeneklerimiz var."
"Takımın dengeli oynamasını hedefliyoruz. Birlikte oynamak istiyoruz. Yaratıcı anlarımız olmasını istiyoruz. Bütün oyuncuların bunu paylaşması gerekiyor. Galatasaray'a karşı da dinamizm ve yaratıcılık göstermemiz gerek. Hareketli olmaları gerek. Çok önemli bir oyuncumu kaybettim, Tiago Santos. Onsuz yeni bir 11 kurmam gerekecek."
"Çok fazla eksik var, nasıl bir 11 olacak?"
Davide Ancelotti: "Kadromda sakatlar, eksikler var ama çözüm bulamayacağımız anlamına gelmiyor bu. Eksik varsa çözüm de vardır. Gitmek istediğim yol çok açık, özgüvenli olmak ve Galatasaray'ı yenmek istiyoruz. Tabii negatif şeyler de var, bunlarla da başa çıkmalıyız ve güçlü kalmalıyız."
BERKE ÖZER AÇIKLAMASI
"Berke Özer çok iyi performanslar sergiliyor, kendisiyle ilgili düşünceniz nedir?"
Davide Ancelotti: "Berke, 1 numaralı oyuncumuz. Takımımız için çok önemli bir oyuncu. İki sezondur bizimle oynuyor, süreklilik içinde oynayan bir oyuncu. Takım arkadaşlarının güveni var, ben de çok güveniyorum. Hazır olacak Galatasaray'a karşı, oynayacak. Her zaman bu seviyesinde kalmasını diliyoruz. Sonraki maçlarda da güvendiğim çok önemli bir oyuncu Berke."