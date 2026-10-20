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Giriş Tarihi: 20.10.2026 22:34

Mason Greenwood, 7. golüne ulaştı!

Fenerbahçe’nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, Slavia Prag karşısında kaydettiği golle bu sezon 7. golüne ulaştı.

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İHA
Mason Greenwood, 7. golüne ulaştı!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerin ikinci golü Mason Greenwood'un ayağından geldi. Müsabakanın 11. dakikasında Semedo'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Greenwood, topu filelerle buluşturdu. Karşılaşmaya 10 numara pozisyonunda başlayan Greenwood, takımının birçok atağında da rol aldı.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasında 9 olmak üzere 17 karşılaşmada görev aldı ve 7 gole imza attı, 4 kez de gol pası verdi.

Greenwood, 82. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #SLAVİA PRAG #TRENDYOL SÜPER LİG #İRFAN CAN KAHVECİ #FENERBAHÇE #MASON GREENWOOD
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Mason Greenwood, 7. golüne ulaştı!
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