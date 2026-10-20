Mason Greenwood, 7. golüne ulaştı!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertlilerin ikinci golü Mason Greenwood'un ayağından geldi. Müsabakanın 11. dakikasında Semedo'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Greenwood, topu filelerle buluşturdu. Karşılaşmaya 10 numara pozisyonunda başlayan Greenwood, takımının birçok atağında da rol aldı.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasında 9 olmak üzere 17 karşılaşmada görev aldı ve 7 gole imza attı, 4 kez de gol pası verdi.

Greenwood, 82. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör