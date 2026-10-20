Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Mason Greenwood: 'Üzerimizde çok fazla kötü şans var'
Giriş Tarihi: 20.10.2026 22:46

Mason Greenwood: "Üzerimizde çok fazla kötü şans var"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında konuk ettiği Slavia Prag ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Mason Greenwood, şanssızlık yaşadıklarını söyledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Mason Greenwood: Üzerimizde çok fazla kötü şans var
  • ABONE OL

Fenerbahçe'nin yıldızı Mason Greenwood, Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Greenwood, "İyi oynadığımızı söyleyebilirim, golümü attım ama takım her şeyden önce gelir. Bugün maalesef yeterli olmadı. Dolayısıyla maçla alakalı çok fazla şey söylemek istemiyorum.

Üzerimizde çok fazla kötü şans var. Bence maçı kazanmak için yeterli performans sergiledik. Yapacak bir şey yok, önümüze bakıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"MAALESEF FUTBOL BÖYLE"

İki takımın da temposunun düştüğünü aktaran Greenwood, şunları kaydetti:

"Oyunun temposu düştü ama iki takımın herhangi biri diğerine daha üstün değildi. Maçın eşit şekilde gittiğini söyleyebilirim. Bugün bizler açısından şanssız bir gündü ama çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ben açıkçası sahada olmaktan keyif alıyorum. Hocamız nerede oynamamı istiyorsa ben orada oynarım. Çok fazla geri çekildiğimize katılmıyorum. Futbolda bu tarz şeyler olabiliyor. Herhangi bir takımın diğerinden üstün olduğunu düşünmüyorum. İstediğimiz şekilde maalesef olmadı son dakika bir gol yedik ama futbol böyle."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#SLAVİA PRAG #CHOBANİ STADI #UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE #MASON GREENWOOD
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Mason Greenwood: "Üzerimizde çok fazla kötü şans var"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA