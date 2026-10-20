İspanyol teknik direktör Pep Guardiola, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin için dayanışma çağrısı yaptı. Her fırsatta Gazze'deki İsrail katliamlarına dikkat çeken ünlü teknik adam, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Onlar ölmüş değil, katledilmiş insanlar. Onlar sadece birer sayıdan ibaret değil. Onlar ismi, yüzü, ailesi, hayalleri ve anıları olan hayatlar. Onlar sivil zayiat değil; onlar kız ve erkek çocukları. Onları kendi adlarıyla anmayı bıraktığımızda ve acıyı gizleyen bir dili kabul ettiğimizde insanlığımızı kaybetmeye başlarız. Gazze'deki kız ve erkek çocukların enkaz altında anne babalarını aradıklarını görüyoruz. Yardım çığlıklarını, açlık çekmelerini, yalnız bırakılmalarını izliyoruz. Bu cehennem devam ediyor ve bununla birlikte Filistin halkının insansızlaştırılması da sürüyor. Filistin ile dayanışmaya ara verilemez. Sorumluluğumuza da ara verilemez."





İNSANLIK TARİHİNİN EN KARANLIK DÖNEMİ

İSRAİL'İN Gazze'de 74 binden fazla insanı öldürdüğünü ve insani yardımın girişini engellemeye devam ettiğini hatırlatan Guardiola, "İnsanlık tarihinin en karanlık günlerini yaşıyoruz. Gazze harabeye dönmüşken Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerinin yıkılması ve zorla yerlerinden edilmeleri sürüyor. Onlarca yıldır yerinden edilme, şiddet, kayıp, travma, belirsizlik ve adaletsizlik içinde yaşıyorlar ve yine de vazgeçmiyorlar. Bugün sessiz kalmak da bir taraf tutma biçimidir. Lütfen, Filistin hakkında konuşmaya ve insanlığı savunmaya devam edin" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör