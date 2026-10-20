Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky: "Harika bir maç çıkardık"

Slavia Prag Teknik Direktörü Jindrich Trpisovsky, Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trpisovsky, son dakikada gelen gol sebebiyle çok sevindiklerinin altını çizdi.

"HARİKA BİR MAÇ ÇIKARDIK"

Pozitif sonuçlara çok ihtiyaçları olduğunu dile getiren Trpisovsky, "Çok mutlu olduk. Oyuncularla konuştuğumda onlara harika bir maç çıkardığımızı söyledim. Bir önceki maçta Sabah'a karşı başarısız olmuştuk. Genç oyuncularımız var. İlk 11 dakikada 2 gol yedik.

Böyle bir başlangıç istemiyorduk. Ama maç esnasında konuştuğumuzda son dakikaya kadar mücadele etmemiz gerektiğini söyledik. 2 gol yedikten sonra mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyordu. Kalemize atılan şutlar tehlikeli oldu. Maçın başında bu anlamda kötü hissediyordum." ifadelerini kullandı.

"DAHA HAREKETLİ OLABİLİRDİK"

Tribünlerin ilk 20 dakikada çok gürültülü olduğunu belirten Trpisovsky, "Maçın başında birbirimizle iletişim kuramadık. Ama sonrasında tribünler biraz daha susunca daha iyi iletişim kurduk. Bu stattaki ambiyans inanılmaz. İlk 20 dakikada 10 metre içinde kimseye bir şey söyleyemedik. Oyuncularla birbirimizi duyamadık. İlk bölümde doğru savunmayı yapamadık ve 2 gol yedik. Daha çok atak yapabilirdik. Fenerbahçe'nin kadrosunda çok önemli oyuncular var. Biraz daha atak oynayıp daha hareketli olabilirdik." açıklamasında bulundu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör