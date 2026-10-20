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Giriş Tarihi: 20.10.2026 13:15 Son Güncelleme: 20.10.2026 13:36

SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nda Sergen Yalçın dönemi! İlk açıklama geldi...

Sergen Yalçın, A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine başlayacağını duyurdu. İşte 53 yaşındaki çalıştırıcının ilk sözleri...

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SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı’nda Sergen Yalçın dönemi! İlk açıklama geldi...
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A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın oldu.

Açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, ilk olarak "Son 2-3 günde ciddi gelişmeler oldu. Hepimiz için hayırlı olsun, ülkeye hayırlı olsun." sözlerini sarf etti.

"İNŞALLAH BAŞARILI BİR YOL BİZİ BEKLİYORDUR"

"Bu görev çok önemli bir görev. Ay-yıldız her şeyin üzerindedir. Her teknik direktörün gelmek istediği yerdir. "

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"Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteğiyle inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur." dedi.

53 yaşındaki Yalçın "Halkın Milli Takım'ın arkasından koşmasını yeniden sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

EN SON BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞTI

Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini üstlenen tecrübeli teknik adam ile geçtiğimiz sezon sonunda yollar ayrılmıştı.

PERFORMANSI

Siyah-beyazlı takımın başında toplamda 39 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı; 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 1,79 puan ortalaması yakalamıştı.

Sergen Yalçın, Beşiktaş ile 2020-2021 sezonunda bir Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonlukları da yaşadı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#SERGEN YALÇIN #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #TFF #MİLLİ TAKIM

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