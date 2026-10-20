SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı’nda Sergen Yalçın dönemi! İlk açıklama geldi...

Açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, ilk olarak "Son 2-3 günde ciddi gelişmeler oldu. Hepimiz için hayırlı olsun, ülkeye hayırlı olsun." sözlerini sarf etti.
"Halkın teknik direktörü olmak çok güzel. Benim için de gurur ve mutluluk verici. Herkesin desteğiyle inşallah başarılı bir Milli Takım yolu bizi bekliyordur." dedi.
53 yaşındaki Yalçın "Halkın Milli Takım'ın arkasından koşmasını yeniden sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
EN SON BEŞİKTAŞ'TA ÇALIŞTI
Son olarak Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevini üstlenen tecrübeli teknik adam ile geçtiğimiz sezon sonunda yollar ayrılmıştı.
PERFORMANSI
Siyah-beyazlı takımın başında toplamda 39 maça çıkan deneyimli çalıştırıcı; 20 galibiyet, 10 beraberlik ve 9 yenilgi alarak 1,79 puan ortalaması yakalamıştı.