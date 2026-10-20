Son dakika haberi: TFF, Sergen Yalçın ve Anthony Taylor’ı resmen açıkladı!

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Toplantısı, bugün Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, A Milli Takım teknik direktörlüğü konusunda da karar çıktı. Daha önce prensip anlaşmasına varılan Sergen Yalçın, Ay-yıldızlı ekibin yeni teknik direktörü oldu.

SERGEN YALÇIN RESMEN AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda A Milli Takımımızın teknik direktörlüğü görevine Sergen Yalçın'ın getirilmesini kararlaştırdı. 53 yaşındaki teknik adam ve ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Sergen Yalçın, kariyerinde yeni bir sayfa açarak kulüp düzeyinde edindiği tecrübeyi, Ay-Yıldızlı ekibimize aktaracak ve bundan böyle A Milli Futbol Takımımızın başarısı için çalışacak. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Yalçın'a yeni görevinde başarılar diliyor, bu kararın ülkemiz ve A Milli Takımımız için hayırlı olmasını temenni ediyoruz." denildi.

MHK BAŞKANI ANTHONY TAYLOR

Öte yandan federasyondan yapılan açıklamada, MHK Başkanlığı'na halen Elit Hakem Direktörü olarak görev yapan Anthony Taylor; MHK üyeliklerine ise halen kadın hakemlerden sorumlu eğitimci olarak görevine devam eden Alan Snoddy, Igor Radojicic ve Barış Şimşek getirildiği ifade edildi.

Mecnun Otyakmaz'ın yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesinin ardından ise A Milli Futbol Takımı'ndan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak Ediz Kıray görevlendirildi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör