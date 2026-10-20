Trabzonspor derbilerde fırtına gibi!

Süper Lig'in 8'inci haftasında Papara Park'ta Beşiktaş'ı konuk eden Trabzonspor, topa sahip olma oranında rakibinin gerisinde kalmasına rağmen etkili hücum organizasyonları ve savunma performansıyla galibiyete ulaştı. Karşılaşmanın ardından ortaya çıkan istatistikler ise iki takımın sahadaki farklı oyun anlayışlarını gözler önüne serdi.

37 YIL SONRA DERBİ SERİSİ

Trabzonspor, Beşiktaş karşısında aldığı galibiyetle Süper Lig'deki derbi serisini 4 maça çıkardı. Bordo mavili ekip, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı son 4 lig maçından da galibiyetle ayrılarak kulüp tarihinin ezeli rakiplerine karşı en uzun galibiyet serisini egale etti. Trabzonspor, Mayıs-Aralık 1989 döneminde yakaladığı 4 maçlık seriyi 37 yıl sonra tekrarlarken söz konusu karşılaşmalarda Beşiktaş'ı 2-1 ve 2-0, Galatasaray'ı ise 2-1 ve 4-0 mağlup etti.

REIS, TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇTİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, bordo mavili takımın başında çıktığı ilk 3 Süper Lig maçını kazanarak kulüp tarihine geçti. Alman teknik adam, Trabzonspor tarihinde görev yaptığı ilk 3 lig karşılaşmasından galibiyetle ayrılan ilk yabancı teknik direktör oldu. Bordo mavili ekip, Reis yönetiminde Galatasaray'ı 4-0, Samsunspor'u 3-0 ve Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek 3 maçta 9 gol atarken kalesinde gol görmedi.

ONANA'DAN 3 MAÇTA 15 KURTARIŞ

Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Thomas Reis'in göreve gelmesinin ardından Süper Lig'de çıktığı 3 karşılaşmada da kalesini gole kapattı. Kamerunlu kaleci, bu süreçte kalesine gelen 15 isabetli şutun tamamını kurtarırken 31 sahipsiz top kazanma ve 28 isabetli uzun pas istatistiğine ulaştı. Onana, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş karşılaşmalarındaki performansıyla bordo mavili takımın savunma başarısında önemli rol oynadı.

TOPA SAHİP OLMADA BEŞİKTAŞ ÜSTÜN

Beşiktaş, karşılaşmayı yüzde 62 topla oynama oranıyla tamamlarken Trabzonspor yüzde 38'de kaldı. İkili mücadelelerde de iki takım birbirine yakın bir performans sergiledi. Beşiktaş 48, Trabzonspor ise 46 ikili mücadele kazandı. Hava toplarında siyah beyazlı ekip 14-9 üstünlük sağlarken pas arası istatistiğinde Trabzonspor 10, Beşiktaş 9 kez başarılı oldu. Kornerlerde Beşiktaş'ın 6-4 üstünlüğü bulunurken Trabzonspor 2, konuk ekip ise 5 kez ofsayta yakalandı.

SALAH'TAN DERBİLERDE 5 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, bu sezon Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı oynadığı 2 Süper Lig derbisinde 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. İki karşılaşmada çektiği 8 şutun 6'sında isabet sağlayan Salah, 4 şut pası verirken rakip ceza sahasında 10 kez topla buluştu. Mısırlı futbolcu, söz konusu maçlarda 15 ikili mücadele kazanırken 14 sahipsiz top kazandı ve 9 kez rakiplerinin faulüne maruz kaldı. Beşiktaş karşısında 4 şutunun 3'ünde isabet sağlayarak takımının ikinci golünü kaydeden Salah, hücum bölgesinde yüzde 85 pas isabet oranına ulaştı. Karşılaşmada 2 pas arası yapan ve 7 sahipsiz top kazanan yıldız oyuncu, ayrıca Trezeguet'nin ardından Süper Lig tarihinde Trabzonspor formasıyla Beşiktaş'a gol atan ikinci Mısırlı futbolcu oldu.

OZAN TUFAN'IN EN ÇOK GOL ATTIĞI RAKİP BEŞİKTAŞ

Trabzonspor'un Beşiktaş karşısındaki ilk golünü kaydeden Ozan Tufan, Süper Lig kariyerinde en fazla gol attığı takım olan siyah beyazlı ekibe karşı bir kez daha gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, derbideki golüyle takımının galibiyetine önemli katkı sağladı.

FRANCULINO ÇALIMLARIYLA ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'un hücum oyuncusu Franculino, Beşiktaş karşısında bire bir mücadelelerdeki performansıyla öne çıktı. Bordo mavili futbolcu, karşılaşma boyunca gerçekleştirdiği 5 çalım denemesinin 4'ünde başarılı olarak bu alanda iki takımın en etkili oyuncusu oldu. Franculino ayrıca 2 top kapma girişiminden 1'inde başarı sağladı. Ernest Muçi ise 3 şutunun 1'inde isabet bulurken 3 kilit pas üretti. Muçi, gerçekleştirdiği 2 çalım denemesinin ikisinde de başarılı oldu.

ARAL ŞİMŞİR'DEN 4 KİLİT PAS

Trabzonspor'da Aral Şimşir, hücum organizasyonlarında ürettiği pozisyonlarla dikkat çekti. Bordo mavili oyuncu, karşılaşmada 4 kilit pas vererek bu alanda Beşiktaşlı Salih Özcan ile birlikte en yüksek sayıya ulaştı. Aral Şimşir, hücum bölgesinde yüzde 82 pas isabet oranıyla oynarken yaptığı 2 ortanın 1'inde başarılı oldu. Ernest Muçi ise aynı bölgede yüzde 80 pas isabet oranı yakaladı.

NWAIWU SAVUNMADA ÖNE ÇIKTI

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Chibuike Nwaiwu, Beşiktaş karşısında yaptığı müdahalelerle dikkat çekti. Bordo mavili futbolcu, rakibin 3 şutunu engelleyerek bu alanda karşılaşmanın en başarılı oyuncusu oldu. Nwaiwu ayrıca girdiği 4 hava topu mücadelesinin 3'ünü kazandı. Savunmada görev yapan Stefan Savic ise 4 hava topu mücadelesinin 2'sinde başarılı olurken 3 pas arası ve 1 top kapma gerçekleştirdi. Wagner Pina da 2 pas arası yaparak savunmaya katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ'TA SALİH VE EMİRHAN ÖNE ÇIKTI

Beşiktaş'ta Salih Özcan, 67 pas denemesinin 62'sinde başarılı olarak yüzde 93'lük pas isabet oranı yakaladı. Siyah beyazlı futbolcu ayrıca 4 kilit pas, 6 başarılı top kapma, 3 pas arası ve 15 sahipsiz top kazanma istatistiğiyle dikkat çekti. Emirhan Topçu ise 68 pasının 58'ini takım arkadaşlarıyla buluştururken girdiği 5 hava topu mücadelesinin tamamını kazandı. Beşiktaş'ta Agbadou da 63 pasının 58'inde isabet sağlarken rakip yarı alanın hücum bölgesinde yüzde 91 pas isabet oranına ulaştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör