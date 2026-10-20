Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor-Hearts maçının hakemi belli oldu!
Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:28 Son Güncelleme: 20.10.2026 11:39

Trabzonspor-Hearts maçının hakemi belli oldu!

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Trabzonspor-Hearts maçının hakemi açıklandı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Trabzonspor-Hearts maçının hakemi belli oldu!
  • ABONE OL

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 22 Ekim Perşembe günü İskoçya temsilcisi Hearts'ı ağırlayacağı maçı Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek.

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakada Belçika Futbol Federasyonundan Visser düdük çalacak. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak.

Dördüncü hakemliğini Bert Verbeke'nin üstleneceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Jan Boterberg oturacak. Boterberg'in yardımcısı ise Michiel Allaerts olacak.

Visser, son olarak geçen hafta Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Hoffenheim'ı 3-2 yendiği maçta düdük çalmıştı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#UEFA KONFERANS LİGİ #TRABZONSPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor-Hearts maçının hakemi belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA