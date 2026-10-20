Trabzonspor’da Andre Onana kalesinde güven veriyor

Trabzonspor'un Beşiktaş'ı 2-0 yendiği karşılaşmada yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynayan Kamerunlu kaleci, bu sezon lig maçlarında rakiplerine kolay geçit vermedi.

Andre Onana, ligin ilk 8 haftasındaki Gençlerbirliği, Galatasaray, Samsunspor ve Beşiktaş maçlarında kalesini gole kapadı. Kasımpaşa, TÜMOSAN Konyaspor ve Başakşehir maçlarında birer gol yiyen Onana, sadece Amed Sportif Faaliyetler maçında 2 gole engel olamadı.

SON 3 MAÇTA GEÇİLMEDİ

Andre Onana, ligde son 3 karşılaşmada kalesinde gol görmedi.

Bordo-mavili futbolcu, Trabzonspor'un sahasında Galatasaray'ı 4-0, deplasmanda Samsunspor'u 3-0 ve Papara Park'ta Beşiktaş'ı 2-0 yendiği maçlarda kalesini kapadı.

BORDO-MAVİLİLER 2012-2013'TEN SONRA EN AZ GOL YEDİĞİ DÖNEMİ YAŞIYOR

Trabzonspor, ligde 8. haftalar itibarıyla 2012-2013 sezonundan sonra en az gol yediği dönemi yaşıyor

En son 2012-2013 sezonunda ilk 8 haftada 4 gol yiyen Karadeniz ekibi, 2013-2014 sezonunda bu dönemde 6, 2014-2015 sezonunda 11, 2015-2016 sezonunda 12, 2016-2017 sezonunda 10, 2017-2018 sezonunda 21, 2018-2019 sezonunda 11, 2019-2020 sezonunda kalesinde 10 gol gördü.

Bordo-mavili takım, 2020-2021 sezonunda 15 gol, 2021-2022 sezonunda 8, 2022-2023 sezonunda 11, 2023-2024 sezonunda 11, 2024-2025 sezonunda 6, 2025-2026 sezonunda da 6 gol yedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör