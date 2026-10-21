11 maç sonra Barçalandı

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Fransız ekibi Paris Saint-Germain, sahasında İspanyol devi Barcelona
'yı 4-2 mağlup etti. Paris'te oynanan nefes kesici müsabakada ev sahibi ekibin gollerini 38. dakikada Desire Doue, 72'de Lucas Hernandez, 81'de Vitinha ve 86'da Ruiz kaydetti. Barcelona'nın sayıları ise 55'te Espart ve 79'da Lamine Yamal'dan geldi. Böylece Katalanlar 11 maç sonra ilk yenilgisini yaşadı. Diğer sonuçlar: Sabah-B.Dortmund: 1-2, Liverpool- Villarreal: 4-3, M.City-AEK: 5-1, Napoli-Bodo: 4-3, Porto-PSV: 0-1, Roma-S.Bratislava: 4-0, Stuttgart-Atletico Madrid: 1-1.
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Mete Efendioğlu - Editör