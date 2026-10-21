Arda Güler şov yaptı! Real Madrid farklı kazandı

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 9'a yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti.

RB Leipzig ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan diğer maçlarda alınan skorlar ise şu şekilde…

Aston Villa 3-1 Viking

Bayern Münih 2-2 Arsenal

Club Brugge 3-0 Lens

Inter 1-0 Shakhtar Donetsk

Real Betis 1-0 Feyenoord

Sporting 2-3 LASK Linz

Como 4-1 Manchester United

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