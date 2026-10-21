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Giriş Tarihi: 21.10.2026 23:56

Arda Güler şov yaptı! Real Madrid farklı kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Real Madrid, RB Leipzig’i 4-1 mağlup etti. Arda Güler’in performansı ön plana çıktı.

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Arda Güler şov yaptı! Real Madrid farklı kazandı
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Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, RB Leipzig karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Real Madrid'in gollerini 44. dakikada Bernardo Silva, 52. dakikada Arda Güler, 83. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Yan Diomande kaydetti. RB Leipzig'de fileleri 85. dakikada Tidiam Gomis havalandırdı.

Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 9'a yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti.

RB Leipzig ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan diğer maçlarda alınan skorlar ise şu şekilde…

Aston Villa 3-1 Viking

Bayern Münih 2-2 Arsenal

Club Brugge 3-0 Lens

Inter 1-0 Shakhtar Donetsk

Real Betis 1-0 Feyenoord

Sporting 2-3 LASK Linz

Como 4-1 Manchester United

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ #REAL MADRİD #ARDA GÜLER #RB LEİPZİG

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Arda Güler şov yaptı! Real Madrid farklı kazandı
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