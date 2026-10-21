Arda Güler şov yaptı! Real Madrid farklı kazandı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında RB Leipzig ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, RB Leipzig karşısında sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Real Madrid'in gollerini 44. dakikada Bernardo Silva, 52. dakikada Arda Güler, 83. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Yan Diomande kaydetti. RB Leipzig'de fileleri 85. dakikada Tidiam Gomis havalandırdı.
Real Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 78 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 9'a yükseltti ve yoluna kayıpsız devam etti.
RB Leipzig ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan diğer maçlarda alınan skorlar ise şu şekilde…
Aston Villa 3-1 Viking
Bayern Münih 2-2 Arsenal
Club Brugge 3-0 Lens
Inter 1-0 Shakhtar Donetsk
Real Betis 1-0 Feyenoord
Sporting 2-3 LASK Linz
Como 4-1 Manchester United