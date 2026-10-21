Beşiktaş, Avrupa’da 267. kez sahne alacak

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 266 maçın 104'ünden galibiyetle ayrıldı.

Söz konusu karşılaşmaların 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu.

Avrupa macerasında 363 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 399 gol gördü.

TÜRKİYE'Yİ 47 KEZ TEMSİL ETTİ

Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.

Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldı.

AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI

Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:

Organizasyon O G B M A Y Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi 89 27 19 43 89 153 UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi 141 64 25 52 224 184 Kupa Galipleri Kupası 20 4 4 12 21 38 UEFA Konferans Ligi 16 9 2 5 29 24 TOPLAM 266 104 50 112 363 399

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör