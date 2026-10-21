Beşiktaş, Avrupa’da 267. kez sahne alacak

Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında daha önce oynadığı 266 maçın 104'ünden galibiyetle ayrıldı.
Söz konusu karşılaşmaların 50'sinde rakipleriyle berabere kalan Beşiktaş, 112 müsabakada ise mağlup oldu.
Avrupa macerasında 363 kez gol sevinci yaşayan siyah-beyazlılar, kalesinde 399 gol gördü.
TÜRKİYE'Yİ 47 KEZ TEMSİL ETTİ
Beşiktaş, 1959 yılında başlayan Avrupa kupaları serüveninde eleme turları dahil Türkiye'yi yurt dışında 47 kez temsil etti.
Beşiktaş, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 19, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 7, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 19 ve UEFA Konferans Ligi'nde 2 defa yer aldı.
AVRUPA KUPALARI PERFORMANSI
Beşiktaş'ın Avrupa kupalarında sergilediği performans şöyle:
|Organizasyon
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi
|89
|27
|19
|43
|89
|153
|UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi
|141
|64
|25
|52
|224
|184
|Kupa Galipleri Kupası
|20
|4
|4
|12
|21
|38
|UEFA Konferans Ligi
|16
|9
|2
|5
|29
|24
|TOPLAM
|266
|104
|50
|112
|363
|399