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Giriş Tarihi: 21.10.2026 13:30 Son Güncelleme: 21.10.2026 13:33

Beşiktaş, Crystal Palace maçına hazır

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında İngiliz ekibi Crystal Palace'ı karşılaşacak oan Beşiktaş, müsabakanın hazırlıklarını noktaladı.

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AA
Beşiktaş, Crystal Palace maçına hazır
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında yarın (22 Ekim perşembe günü) Crystal Palace ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise İngiliz ekibiyle oynanacak müsabakanın taktiği üzerinde duruldu.

Siyah-beyazlılarda kaptan Orkun Kökçü ve kanat oyuncusu Milot Rashica, sakatlığı nedeniyle antrenmanda yer alamadı.

Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de Crystal Palace ile karşılaşacak. Mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#CRYSTAL PALACE #UEFA AVRUPA LİGİ
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Beşiktaş, Crystal Palace maçına hazır
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