Beşiktaş, İngiliz takımlarına karşı 23. maçına çıkacak!

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş, yarın saat 22.00'de sahasında İngiltere Premier Lig takımı Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, lig aşamasının ilk maçında evinde Fransız ekibi Marsilya'yı 4-1 mağlup ederken, Almanya deplasmanında da TSG Hoffenhem'ı 3-2'lik skorla geçti.

Kartal, Dolmabahçe'de alacağı galibiyetle Avrupa'da yoluna kayıpsız devam etmek istiyor.



AVRUPA KUPALARINDA 267. KARŞILAŞMA

Kartal, Crystal Palace karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarında 267. maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, geride kalan 266 mücadelede 104 galibiyet, 50 beraberlik ve 112 yenilgi aldı. Beşiktaş, bu müsabakalarda 363 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 399 gole engel olamadı.



AVRUPA LİGİ'NDE 142. MÜSABAKA

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda Beşiktaş, bugüne kadar 141 defa boy gösterdi. Siyah-beyazlılar, geride kalan maçlarda 64 galibiyet, 25 beraberlik ve 52 mağlubiyet aldı. Kartal, oynadığı karşılaşmalarda 224 kez gol sevinci yaşarken, 184 kez de ağları havalandı.



İÇ SAHADAKİ 134. MAÇ

Siyah-beyazlı takım, Crystal Palace karşısında iç sahadaki 134. maçına çıkacak. Beşiktaş, Avrupa kupalarında daha önce ev sahibi olarak boy gösterdiği 133 karşılaşmada bu maçlarda 68 galibiyet, 26 beraberlik ve 39 mağlubiyet yaşadı. Rakip fileleri 209 kez havalandıran Beşiktaş, kalesinde 151 gol gördü.



BU SEZON AVRUPA'DA 8 MAÇTA 7 GALİBİYET

Beşiktaş, bu sezon Avrupa kupalarında oynadığı 8 mücadelenin 7'sinden galip ayrılırken, 1 maçta mağlup oldu. Vincenzo Italiano yönetiminde Midtjylland'i 1-0 ve 2-0 yenen siyah-beyazlılar, Hradec Kralove'u her iki müsabakada da 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kaunos Zalgiris ile eşleşen Kartal, bu turun ilk mücadelesinden 3-0 galip gelmeyi başarırken, tek mağlubiyetini ise bu turun rövanşında rakibine deplasmanda 1-0 yenilerek yaşadı.

Beşiktaş, lig aşamasının ilk haftasında Marsilya'yı 4-1'lik skorla geçerken, konuk olduğu TSG Hoffenheim'ı da 3-2 yendi. Bu maçlarda rakip ağları 15 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde de 4 gol gördü.



ORKUN, MURILLO VE OH ZİRVEDE

Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi elemeleri ve lig aşamasında çıktığı 8 maçta 15 gol kaydetti. Siyah-beyazlılarda bu goller 8 farklı oyuncudan geldi. Avrupa'da en fazla fileleri sarsan futbolcular ise 3'er kez ile Orkun Kökçü, Amir Murillo ve Hyeon-gyu Oh oldu. Vaclav Cerny de 2 gol kaydederken, Ernest Poku, İlhan Fakılı, Milot Rashica ve Semih Kılıçsoy ise 1'er kez gol sevinci yaşadı.



CRYSTAL PALACE, TÜRK TAKIMLARIYLA 3. KEZ OYNAYACAK

Crystal Palace, daha önce Türk takımlarına karşı 2 maça çıktı. İngilizler, söz konusu mücadeleleri Samsunspor'a karşı oynadı. İki takım, 1998-1999 sezonunda Intertoto Kupası'nda rakip oldu. Hem iç hem de dış sahada 2-0'lık skorla galip gelen Premier Lig takımı, bir üst tura çıkan taraf oldu.



BEŞİKTAŞ'IN, İNGİLİZ EKİPLERİNE KARŞI 23. MAÇI

Beşiktaş, Avrupa kupalarında İngiliz ekiplerine karşı 2 kez sahaya çıktı. 4 kez ile en fazla Liverpool ile mücadele eden Kara Kartal, 3 defa Tottenham, 2'şer defa Stoke City, Chelsea, Manchester United, Arsenal, Leeds United, Aston Villa ve Wolves, 1 kez de Bolton Wanderers'la oynadı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.



TEK EKSİK ORKUN KÖKÇÜ

Siyah-beyazlı takımda Crystal Palace karşılaşması öncesi tek eksik futbolcu bulunuyor. Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanan Hoffenheim müsabakasında sakatlanan Orkun Kökçü, İngiliz ekibine karşı forma giyemeyecek.



DANNY MAKKELİE DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş ile Crystal Palace arasında oynanacak müsabakada Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ile Jan de Vries yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Martijn Vos olacak. Karşılaşmada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Jeroen Manschot görev yapacak. AVAR'da ise Stan Teuben yer alacak.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör