Burak Yılmaz’dan Lille itirafı! ‘Evimde gibi hissettim’

"BERKE ÖZER İLE İLETİŞİM HALİNDEYİM"

Elbette. Lille'de hem futbolcu hem de teknik direktör olarak başarı yaşamış biri olmayı çok isterim. Bu, tarihe yeni bir sayfa eklemek olur. Geleceğin ne getireceğini zaman gösterecek ancak bunun bir gün gerçeğe dönüşebileceğine inanıyorum. Lille sezona iyi başladı. Teknik direktör Davide Ancelotti'ye, ekibine ve futbolculara başarılar diliyorum. Berke Özer ile hâlâ iletişim halindeyim ve performansları bizi gururlandırıyor. Başar Önal'ın da takıma önemli katkılar sağlayabilecek potansiyele sahip olduğuna inanıyorum.

Bir yerde çalışırken güven ortamının olmasını istersiniz. Takımımız ligde iyi bir konumdayken bu kararı aldım çünkü güven ortamı bozulmuştu. Bunun takımla ya da sahadaki performansımızla hiçbir ilgisi yoktu. Daha sonra çok emek verdiğim bir projeyi yarım bırakmak istemediğimi fark ettim. Başkan bazı şeylerin değişeceğine dair söz verdi ve ben de geri dönmeye karar verdim.

"GALTIER BENİM İÇİN ÇOK ÖZEL"

Oyun anlayışımı sahanın tamamında yüksek pres yapmak, topu mümkün olan en kısa sürede geri kazanmak ve oyuna hükmetmek olarak tanımlayabilirim. Elbette yalnızca tek bir oyun sistemimiz yok. Sahip olduğumuz futbolculara göre yaklaşımımız değişebiliyor. Futbolculuk kariyerim boyunca çok iyi teknik direktörlerle çalıştım. Yalnızca bir kişiden ilham almadım. Bugün futbol dünyasında referans kabul edilen bazı teknik direktörlerle de iletişim halindeyim. Onlarla sık sık futbol üzerine özel görüşmeler yapıyoruz. Christophe Galtier benim için çok özel bir insan. Bugün de iletişimimizi sürdürüyoruz.

"BAYO BEKLENTİLERİMİZİ KARŞILADI"

Sağlam bir organizasyon yapısında teknik direktörün transfer sürecinin her ayrıntısına dahil olması gerekmeyebilir. Ancak geçen sezon bizim durumumuz böyle değildi. Bu nedenle transfer sürecinde sorumluluk aldım. Bayo da kadromuzda görmek istediğim oyunculardan biriydi. Zor bir dönemden geçiyordu ancak Türkiye'de yeniden en iyi seviyesine ulaşabileceğine inanıyordum. Bayo beklentilerimizi karşıladı ve takımımız için çok değerli bir oyuncu oldu. Daha da iyisini yapabileceğine inanıyorum.

Futbolcuyken sahada çözüm üretmek için daha fazla imkânınız var. Bir haksızlık yapıldığını düşünüyorsanız iki gol atarak durumu kendiniz değiştirebilirsiniz. Futbolculuk kariyerimde bunu yaptığım zamanlar oldu.

Ancak teknik direktörlük farklı. Ben tutkulu bir insanım ve bu tutkumu göstermekten korkmuyorum. Elbette bu duygularımı doğru şekilde ve doğru zamanda ifade edebilmek için kendimi geliştirmeye de çalışıyorum.

"HİSSETTİĞİM GÜVEN BELİRLEYİCİ OLDU"

Belçika'dan iki kulüple görüşmelerde son aşamaya kadar geldik. Ancak vereceğim kararın kariyerim açısından çok önemli olduğunu biliyordum ve beklemeyi tercih ettim. Çorum FK'yı tercih etmemde kulübün hedefleri ve burada hissettiğim güven belirleyici oldu.

Üç yıllık sözleşme imzaladık. Süper Lig'e yeni yükselmiş, kadrosunu büyük ölçüde yenilemiş bir kulüpten bahsediyoruz. Ben, zaten kurulmuş bir yapının içine girip yalnızca o düzeni devam ettirmekten ziyade, birlikte yeni bir şeyler inşa edebileceğimiz projelerden daha fazla motive oluyorum. Elbette Süper Lig'deki ilk sezonumuz kolay olmayacak. Öncelikli hedefimiz sahada belirgin bir oyun kimliği olan, rekabetçi bir takım oluşturmak. Ardından hedeflerimizi adım adım daha yukarı taşıyacağız.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör