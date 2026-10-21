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Giriş Tarihi: 21.10.2026 17:37

CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde Lille - Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Lille, Galatasaray’ı konuk edecek. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde Lille - Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak.

Kritik karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic düdük çalacak. Rade Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ile Matej Zunic üstlenecek.

Zorlu müsabakada VAR'da Matej Jug, AVAR'da ise Dennis Higler görev alacak.

Lille ile Galatasaray arasındaki kritik karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

Fransa'daki müsabaka TRT 1 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Lille - Galatasaray maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Lille: Berke Özer, Goffi, Ngoy, Ribeiro, Perraud, Bentaleb, Mukau, Andre, Bakwa, Haraldsson, Giroud.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

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İKİ TAKIM PUANLA TANIŞAMADI

Lille ve Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan 2 haftada henüz puanla tanışamadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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CANLI | Şampiyonlar Ligi’nde Lille - Galatasaray maçı! Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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