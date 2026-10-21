Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çorum FK'da Göztepe mesaisi devam etti!
Giriş Tarihi: 21.10.2026 16:57

Çorum FK'da Göztepe mesaisi devam etti!

Burak Yılmaz yönetimindeki Çorum FK, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
Çorum FK’da Göztepe mesaisi devam etti!
  • ABONE OL

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Dar alanda topa sahip olma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda yüksek tempolu geçiş çalışması gerçekleştirildi.

Son bölümde futbolcular arasında turnuva formatında karşılaşma yapıldı.

Çorum FK, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BURAK YILMAZ #ÇORUM FK #GÖZTEPE #TRENDYOL SÜPER LİG
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Çorum FK'da Göztepe mesaisi devam etti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA