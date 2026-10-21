Çorum FK’da Göztepe mesaisi devam etti!

Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Burak Yılmaz yönetimindeki antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.
Dar alanda topa sahip olma ve pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda yüksek tempolu geçiş çalışması gerçekleştirildi.
Son bölümde futbolcular arasında turnuva formatında karşılaşma yapıldı.
Çorum FK, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.