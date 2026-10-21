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Giriş Tarihi: 21.10.2026 23:22

Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan sakatlık açıklaması!

Fenerbahçeli futbolcu Marco Asensio, sakatlığına dair bir açıklamada bulundu.

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AA
Fenerbahçe’de Marco Asensio’dan sakatlık açıklaması!
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Fenerbahçe'nin İspanyol futbolcusu Marco Asensio, sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı.

Asensio, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçen sezonun geri kalanında sahaya çıkmamı engelleyen bir sakatlık geçirdim. Hedefimizin önemi göz önüne alındığında, sahada takımımla birlikte şampiyonluğa ulaşabileceğimize inanıyordum. Gelecekte sağlığım açısından belirli riskler oluşturabileceğini göze alarak, beklenenden daha erken takımıma dönmek ve yardım etmek için her yolu denedim." ifadelerini kullandı.

Asla pes etmeyen ve sonuna kadar mücadele eden bir karaktere sahip olduğunu vurgulayan 30 yaşındaki futbolcu, "Ancak son üç haftadır yaşadığım ağrılar oynamama izin vermediği için durmaya ve tıbbi müdahaleye başvurmaya karar verdik. Zor ve zaman zaman sinir bozucu bir süreç oldu ama çok istekliyim. Bugünden itibaren takım arkadaşlarımla birlikte sahaya dönmek ve tribündeki tüm taraftarlarla yeniden buluşmak için çalışmaya odaklandım. Bana her gün gösterdiğiniz destek ve verdiğiniz güç için teşekkür etmek istiyorum. Yakında, her zamankinden daha güçlü bir şekilde görüşmek üzere." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Kulübü, Marco Asensio'nun 3 ay sahalardan uzak kalacağını bildirmişti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#FENERBAHÇE #MARCO ASENSİO
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Fenerbahçe'de Marco Asensio'dan sakatlık açıklaması!
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