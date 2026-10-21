Galatasaray’da Okan Buruk’tan Fenerbahçe derbisi sözleri!





Deplasman galibiyetinin kendisini ayrıca mutlu ettiğini vurgulayan Okan Buruk, "Geçen sezon bunu yalnızca Ajax deplasmanında yaşamıştık. Bence Lizbon'da da buna yaklaşabileceğimiz bir maç oynamıştık. Bugünkü maça benzer bir karşılaşmaydı ama orada galibiyeti alamamıştık. Burada deplasmanda kazanmak benim için gerçekten çok sevindirici. Birincisi, deplasmanda kazanmak; ikincisi de puan durumundaki yerimizi yükseltmek.Dün de söyledim, önümüzdeki beş maç çok kritikti. Geçen sezon son maça daha garanti bir şekilde gitmiştik. Bu sezon ise Paris Saint-Germain ile oynayacağımız son maça, üst tura çıkmayı garantilemiş bir takım olarak gitmek istiyoruz. Bu nedenle bu beş maç çok önemliydi. İlkini kazandık, bunun için mutluyum" ifadelerini kullandı.



Maçla ilgili de değerlendirmelerde bulunan sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bence oyuna başladığımız andan bitiş düdüğüne kadar aynı istek ve konsantrasyonla oynadık. Sürekli önde oynamaya çalıştık. Bu benim için önemliydi. Geriye düştük ama geri dönmeyi başardık. Dün basın toplantısında da söylemiştim; geriye düştüğümüzde buna tepki vermemiz gerekiyor. Bence 90 dakikaya yayılan iyi bir oyun ortaya koyduk. Geriye düştükten sonra öne geçtik ve 4-2'lik skoru yakaladık. Oyun disiplinimizi bırakmadık. Daha iyi çıkışlar yapabilseydik skoru daha da artırabilirdik. Elbette iyi bir takıma karşı oynadık. İyi oyunculara sahipler ve kendi sahalarında mücadele ediyorlar. Fransa Ligi'nde şu anda bizimle aynı puandalar ve liderlik yarışındalar. Böyle bir takımı yenmek bizim için sevindirici. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi yerlere gelebilmek için elimizden gelenin en fazlasını yapacağız. Oyuncularıma da söyledim; burada kalmak ve Şampiyonlar Ligi'nde yolumuza devam etmek istiyorsak bu maç çok önemliydi, çok kritikti. Bugün çok iyi işler yaptılar. Hepsini tebrik etmek istiyorum."