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Giriş Tarihi: 21.10.2026 22:27

Galatasaray'da Yunus Akgün’den Fenerbahçe maçı sözleri!

Galatasaraylı futbolcu Yunus Akgün, Lille maçından sonra konuştu.

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Galatasaray’da Yunus Akgün’den Fenerbahçe maçı sözleri!
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Lille deplasmanında 4-2 kazanan Galatasaray'da Yunus Akgün açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Yunus Akgün, "Çok mutluyuz. Müthiş mücadele verdik. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Kendi sahamızda gibiydik, taraftarlarımıza teşekkürler" dedi.

Oyun içindeki mücadeleye dair Yunus Akgün, "İlk golü erken bulduk, ardından hemen gol yedik. Gol yediğimizde düşmemeliydik, kırılma anlarında düşmemeliydik, bunu bu sefer iyi yaptık. Büyük takım refleksi gösterdik. Bu maçı kazanıp bir çıkış yapmak istiyorduk, çok şükür kazandık" sözlerini dile getirdi.

Fenerbahçe derbisi ile ilgili Yunus Akgün, "Önümüzde çok önemli bir derbi var. Ardından iki Şampiyonlar Ligi maçı var, onları da kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Yunus Akgün son olarak, "Hocamıza sözümüz vardı, tuttuk" sözlerini dile getirdi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GALATASARAY #YUNUS AKGÜN #ŞAMPİYONLAR LİGİ #FENERBAHÇE #LİLLE

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Galatasaray'da Yunus Akgün’den Fenerbahçe maçı sözleri!
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