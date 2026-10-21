Galatasaray’da Yunus Akgün’den Fenerbahçe maçı sözleri!

Fenerbahçe derbisi ile ilgili Yunus Akgün, "Önümüzde çok önemli bir derbi var. Ardından iki Şampiyonlar Ligi maçı var, onları da kazanmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Yunus Akgün son olarak, "Hocamıza sözümüz vardı, tuttuk" sözlerini dile getirdi.

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