Hearts, Trabzonspor maçına hazır!

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak İskoçya temsilcisi Hearts, hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Wouter Vrancken yönetiminde Papara Park'ta gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, dar alanda pas çalışması yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.
Trabzonspor ile Hearts arasındaki karşılaşma, yarın Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak.