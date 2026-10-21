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Giriş Tarihi: 21.10.2026 16:59

Pendikspor, Murat Şahin ile anlaşma sağladı!

Pendikspor, teknik direktörlük görevi için Murat Şahin ile anlaşma sağlandığını duyurdu.

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İHA
Pendikspor, Murat Şahin ile anlaşma sağladı!
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, teknik direktörlük görevine Murat Şahin'i getirdi.

Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hoş geldin Murat Şahin. Pendikspor'umuz, Teknik Direktör Murat Şahin ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine hoş geldin diyor, kırmızı-beyazlı armamız altında kendisine ve teknik ekibine başarılar diliyoruz" denildi.

Murat Şahin kariyerinde; Beşiktaş, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Konyaspor, Eskişehirspor, Kayserispor, Sivasspor ve Gaziantepspor'da Sergen Yalçın'ın ekibinde yardımcı antrenör olarak yer alırken, Hatayspor'da ise teknik direktörlük görevini üstlendi.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MURAT ŞAHİN #PENDİKSPOR #1. LİG
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Pendikspor, Murat Şahin ile anlaşma sağladı!
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