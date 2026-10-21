Pierre Sage: Beşiktaş gerçekten iyi bir takım!

Stadın atmosferini değerlendiren 47 yaşındaki teknik adam, "Genelde bunu negatif değerlendiriyorlar fakat bence pozitif. Oyuncularımın daha fazla odaklanmasını arzuluyorum. Öyle olacağını umuyorum. Zorlamayı planlıyoruz. Bazı şanslar olacak ve bunları değerlendirmek zorundayız. Bazı şeyleri değiştirebiliriz, bu da belki golü ilk atan taraf olarak olabilir." diye konuştu.

Sage, 2024-2025 sezonunda Fransız ekibi Lyon'un başındayken Beşiktaş'a 1-0 kaybettikleri mücadelenin hatırlatılması üzerine, "Güzel bir maçtı. Günün sonunda kazanan Beşiktaş olmuştu. Takım değiştirdiğinizde analiz yapmak zor oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam Van Bronckhorst vardı, birkaç mağlubiyetten sonra da kovuldu diye hatırlıyorum. Bu sene Beşiktaş gerçekten iyi bir takım." ifadelerini kullandı.

Bu sezon yaşadıkları sorunları çözmek üzerine daha fazla odaklanmaları gerektiğinin altını çizen Sage, şunları söyledi:

"Bloklar arası ve geçişlerle ilgili çalışmalar yaptık. Bir probleme odaklanmayı uygun görmüyorum. Problemleri çözmekle ilgili daha ısrarcı olmalıyız. Her maçtan sonra geliştirmemiz gereken noktalar oluyor. Pazar gününden değiştirmemiz gereken çok şey olduğunu söyleyebilirim. Ben durumlara pozitif bakıyorum. Hocalar genelde en büyük karar alıcı olarak gözüküyor ama bunun takıma da ait olduğunu düşünüyorum. Kararı aynı zamanda takım da veriyor. Bu sezon 10 golden fazla attık. Bu iyi bir nokta. Defansla ilgili şunu söylemeliyim, top bizde değilken de iyi olmalıyız. Oynayıp devam etmemiz gerekiyor."