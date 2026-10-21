SON DAKİKA | Fenerbahçe’ye Ake ve Asensio şoku! Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Fenerbahçe, sakatlığı süren Marco Asensio ile Slavia Prag maçının ilk yarısında sakatlık yaşayan Nathan Ake'nin sahalara ne zaman döneceğini duyurdu.
İŞTE SARI-LACİVERTLİLERDEN YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA:
3 AY YOK
"Futbolcumuz Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir."
DERBİDE OYNAYACAK MI?
"Dün akşam oynanan Slavia Prag karşılaşmasında sakatlık yaşayan futbolcumuz Nathan Aké'nin, Gerçekleştirilen MR görüntülemesi ve kulüp doktoru tarafından yapılan muayene sonucunda sağ bacak arka adalesinde orta düzeyli zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 hafta sürmesi öngörülmektedir."