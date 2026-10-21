Son dakika: Galatasaray deplasmanda geri döndü! Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i ezdi geçti

Lille, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele Pierre Mauroy Stadı'nda oynandı.
Kritik karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic düdük çaldı. Rade Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ile Matej Zunic üstlendi.
Zorlu müsabakada VAR'da Matej Jug, AVAR'da ise Dennis Higler görev aldı.
Galatasaray, Lille deplasmanında geriye düştüğü maçı 4-2 üstün tamamladı.
Galatasaray'ın gollerini 2. dakikada Yunus Akgün, 44. dakikada Aleksey Batrakov, 52. dakikada Lucas Torreira ve 61. dakikada Victor Osimhen kaydetti. Lille'de fileleri 7 ile 39. dakikalarda Soriba Diaoune havalandırdı.
Bu sonucun ardından Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini elde etti ve puanını 3'e yükseltti.
Fransa temsilcisi Lille ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon henüz puanla tanışamadı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı konuk edecek.
Lille - Galatasaray: 2-4
Goller: 2' Yunus Akgün, 7' Soriba Diaoune, 39' Soriba Diaoune, 44' Aleksey Batrakov, 52' Lucas Torreira, 61' Victor Osimhen
İLK 11'LER
Lille: Berke Özer, Goffi, Ngoy, Alexsandro, Verdonk, Bentaleb, Mukau, Andre, Bakwa, Haraldsson, Diaoune.
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Batrakov, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattaki Barış Alper Yılmaz'ın ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Alexsandro, meşin yuvarlağa altıpas üzerine kafayla müdahale etti. Dönen topu penaltı noktası civarında önünde bulan Yunus Akgün'ün vuruşunda, top ağlarla buluştu: 0-1
7. dakikada Lille beraberliği yakaladı. Alexsandro'nun ara pasında savunma arkasına sarkan Diaoune, kaleci Uğurcan Çakır'ı geçtikten sonra ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruşta ağları sarstı: 1-1
15. dakikada Jakobs'un sol taraftan kullandığı uzun taçta altıpas çizgisi üzerinde Osimhen'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
28. dakikada Galatasaray'ın penaltısı VAR'dan döndü. Yunus Akgün'ün ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen ceza alanına girdiği anda Berke Özer yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmek istedi. Bu pozisyonda Osimhen'in yere düşmesinin ardından hakem Rade Obrenovic, önce penaltı kararını verdi. VAR'ın uyarısıyla pozisyonu tekrar izleyen Obrenovic, pozisyonun faul olmadığına karar vererek penaltıyı iptal etti.
33. dakikada Verdonk'un sağ kanattan ortasında Abdülkerim Bardakcı ve kaleci Uğurcan Çakır'a çarpan top altıpas gerisindeki Bakwa'nın önünde kaldı. Jakobs'un Bakwa'ya müdahalesinin ardından seken topu penaltı noktası civarında önünde bulan Haraldsson'un şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
39. dakikada Lille öne geçti. Orta sahadan atılan uzun pasta savunma arkasına sarkan Bakwa'nın ceza sahası sağ çaprazından vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu penaltı noktası üzerinde önünde bulan Haraldsson'ın pasında altıpas gerisinde topla buluşan Diaoune, ağları havalandırdı: 2-1
44. dakikada Galatasaray beraberliği yakaladı. Sallai'nin sağ kanattan ortasında ön direkte topa kafayla vuran Batrakov, fileleri havalandırdı: 2-2
Mücadelenin ilk yarısı 2-2 sona erdi.
52. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın sağ taraftan kullanılan kornerde ön direkteki Torreira'nın kafa vuruşunda, Bentaleb'e çarpan top kaleci Berke'nin müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 2-3
61. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Batrakov'un uzun pasında ceza yayı civarında topla buluşan Osimhen, yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla tekrar topla buluşan Nijeryalı santrfor, penaltı noktası gerisinden yaptığı vuruşla rakip ağları havalandırdı: 2-4
64. dakikada Jakobs'un pasında savunma arkasına sarkan Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Berke Özer meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Galatasaray, mücadeleden 4-2 galip ayrıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Fransa temsilcisi Lille ile karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.
Sarı-kırmızılı ekip, Pierre Mauroy Stadı'ndaki müsabakaya Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Aleksey Batrakov, Barış Alper Yılmaz ve Victor Osimhen ilk 11'iyle başladı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 yendikleri maçın ilk 11'ine göre 3 değişiklik yaptı. Buruk, Gençlerbirliği'ne karşı ilk 11'de başlattığı Sane, Lemina ve Eren Elmalı'yı Lille'e karşı yedek başlattı. Tecrübeli teknik adam, bu oyuncular yerine Torreira, Yunus Akgün ve Jakobs'a ilk 11'de şans verdi.
Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı.
Daha önce Sporting ve Barcelona maçlarında yedek oturan ve süre bulamayan Abdülkerim Bardakcı, bu sezonki ilk Şampiyonlar Ligi maçına Lille karşısında çıktı. Söz konusu iki maçta sol stoperde Abdülkerim'in yerine Jakobs forma şansı bulmuştu.
Sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, 7 maç sonra kadroya döndü.
Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'ye karşı 3-2 kazanılan maçta oyuna sonradan dahil olan Singo, 5 lig ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Lille karşısında kadroya girdi.
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, eski takımı Lille'e karşı bir resmi maçta ilk kez karşılaşmaya çıktı.
Lille'de 2019-2020 sezonunda forma giyen Osimhen, Fransa ekibinde çıktığı 38 maçta 18 gol kaydetti.
Galatasaray yönetimi, karşılaşma öncesinde Lille Belediyesine nezaket ziyaretinde bulundu.
Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Genel Sekreter Can Natan, Yönetim Kurulu Üyeleri Eray Yazgan ve Ozan Bingöl Yurtsever mücadele öncesinde Lille Belediyesine gitti.
Ziyarette potansiyel işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
Lille'in Türk file bekçisi Berke Özer, 542 gün sonra ilk defa bir resmi maçta Galatasaray'a karşı forma giydi.
Berke, son olarak 27 Nisan 2025 tarihinde Eyüpspor formasıyla ligde Galatasaray'a karşı sahaya çıktı.
Fenerbahçe ve Eyüpspor formalarıyla sarı-kırmızılılara karşı 3 maça çıkan Berke, bu karşılaşmalarda birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.