Son dakika: Galatasaray deplasmanda geri döndü! Şampiyonlar Ligi’nde Lille’i ezdi geçti

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı.

Daha önce Sporting ve Barcelona maçlarında yedek oturan ve süre bulamayan Abdülkerim Bardakcı, bu sezonki ilk Şampiyonlar Ligi maçına Lille karşısında çıktı. Söz konusu iki maçta sol stoperde Abdülkerim'in yerine Jakobs forma şansı bulmuştu.

Sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, 7 maç sonra kadroya döndü.

Son olarak Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'ye karşı 3-2 kazanılan maçta oyuna sonradan dahil olan Singo, 5 lig ve 2 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ardından Lille karşısında kadroya girdi.