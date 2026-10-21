Trabzonspor, Avrupa’da 159. sınavına çıkacak

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın saat 19.45'te evinde İskoç ekibi Hearts ile karşılaşacak. Bordo-mavililer, ilk hafta deplasmanda KuPS'u 4-2'lik skorla mağlup etti.

Avrupa kupalarında bugüne kadar 158 karşılaşma oynayan Trabzonspor, bu müsabakaların 57'sinden galibiyetle ayrıldı. Karadeniz ekibi, 62 maçta mağlup olurken, 39 karşılaşmada ise berabere kaldı. 1976-1977 sezonunda başlayan Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 30, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde 99, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12, UEFA Intertoto Kupası'nda 8 ve UEFA Konferans Ligi'nde 9 maç oynayan bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 198 gol atarken, kalesinde 216 gol gördü.



KONFERANS LİGİ'NDE 10. MAÇ

Trabzonspor, Hearts karşılaşmasıyla Konferans Ligi'nde 10. kez sahne alacak. Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki üçüncü büyük organizasyonunda ilk olarak 2021-2022 sezonunda Norveç temsilcisi Molde ile eşleşen Karadeniz ekibi, bugüne kadar oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu karşılaşmalarda bordo-mavililer, 11 gol kaydederken, 14 gol yedi.



29 YIL SONRA İSKOÇ RAKİP

Trabzonspor, 29 yıl sonra İskoçya temsilcisine karşı Avrupa kupalarında mücadele edecek. Karadeniz ekibi, son olarak 1997-1998 sezonunda UEFA Kupası'nda Dundee United ile oynadı. İskoç ekibiyle yaptığı ilk maçı 1-0 kazanan bordo-mavililer, rövanşta ise 1-1'lik beraberlikle sahadan ayrıldı ve turu geçen taraf oldu.



AVRUPA'DA UNUTULMAZ ZAFERLER

Trabzonspor, Avrupa kupalarında birçok önemli takıma karşı elde ettiği galibiyetlerle de hafızalarda yer edindi. Bordo-mavililer, 1976-1977 sezonunda İngiliz temsilcisi Liverpool'u, 1983-1984 sezonunda İtalyan ekibi Inter'i ve 1990-1991 sezonunda İspanyol takımı Barcelona'yı Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 1-0'lık sonuçlarla mağlup etmeyi başardı.

Karadeniz ekibi, Inter karşısında elde ettiği başarıyı yıllar sonra Avrupa sahnesinde bir kez daha tekrarladı. Trabzonspor, 14 Eylül 2011'de oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Inter'i deplasmanda 1-0 yenerek önemli bir galibiyete imza attı.



EN FARKLI GALİBİYET VLLAZNİA KARŞISINDA

Bordo-mavililer, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini Arnavutluk temsilcisi Vllaznia karşısında elde etti. Karadeniz ekibi, 2007-2008 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'nda sahasında oynadığı karşılaşmadan 6-0 galip ayrıldı ve Avrupa'daki en farklı galibiyetini kazandı.



EN FARKLI MAĞLUBİYET BARCELONA'DAN

Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki en farklı mağlubiyetini ise Barcelona karşısında yaşadı. Bordo-mavililer, 1990-1991 sezonunda Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nın ilk tur rövanş maçında İspanyol ekibine deplasmanda 7-2 mağlup oldu.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör