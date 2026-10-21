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Giriş Tarihi: 21.10.2026 17:02

Trabzonspor, Hearts maçına hazır!

UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında Hearts'ı konuk edecek Trabzonspor'da hazırlıklar noktalandı.

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DHA
Trabzonspor, Hearts maçına hazır!
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın sahasında karşılaşacağı İskoçya temsilcisi Hearts maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili ekip, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde karşılaşma öncesi son antrenmanını gerçekleştirdi. Antrenmanın basın mensuplarına açık olan ilk 15 dakikalık bölümünde oyuncular, ısınma ve dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi.

Antrenmana tedavileri devam eden Ruslan Malinovskyi, Onuralp Çevikkan, Arseniy Batagov, Paul Onuachu ve Okay Yokuşlu katılmazken, Stefan Savic salonda bireysel çalışma yaptı.

Trabzonspor ile Hearts arasında yarın Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA KONFERANS LİGİ #THOMAS REİS #TRABZONSPOR #HEARTS
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Trabzonspor, Hearts maçına hazır!
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