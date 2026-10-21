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Giriş Tarihi: 21.10.2026 10:00

Trabzonspor'un Avrupa'da rakibi Hearts

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nde yarın sahasında Hearts ile karşılaşacak.

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Trabzonspor’un Avrupa’da rakibi Hearts
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında yarın İskoçya'nın Hearts takımını konuk edecek.

Papara Park'ta saat 19.45'te başlayacak müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Visser'in yardımcılıklarını Ruben Wyns ve Mathias Hillaert yapacak.

Konferans Ligi'ndeki ilk maçında Finlandiya'nın KuPS Kuopio takımını deplasmanda 4-2 mağlup eden bordo-mavili ekip, Hearts müsabakasını da kazanarak ikinci haftayı da kayıpsız geçmeye çalışacak.

Bordo-mavili takımda müsabaka öncesinde Batagov, Onuachu ve genç kaleci Onuralp Çevikkan'ın sakatlıkları bulunuyor.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Trabzonspor'un Avrupa'da rakibi Hearts
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