Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları başlıyor!
Giriş Tarihi: 21.10.2026 10:37

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları başlıyor!

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA
UEFA Avrupa Ligi’nde 3. hafta maçları başlıyor!
  • ABONE OL

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvası UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları yarın yapılacak.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Beşiktaş, İngiliz ekibi Crystal Palace ile Tüpraş Stadı'nda saat 22.00'de karşı karşıya gelecek.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı şöyle:

19.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-NEC Nijmegen (Hollanda)

19.45 Ararat-Armenia (Ermenistan)-AZ Alkmaar (Hollanda)

19.45 Ferencvaros (Macaristan)-Torreense (Portekiz)

19.45 Juventus (İtalya)-Rennes (Fransa)

19.45 Lech Poznan (Polonya)-Sunderland (İngiltere)

19.45 OFI (Yunanistan)-Bayer Leverkusen (Almanya)

19.45 Sturm Graz (Avusturya)-Olimpik Marsilya (Fransa)

19.45 Union Saint-Gilloise (Belçika)-HB Sheva (İsrail)

22.00 Beşiktaş-Crystal Palace (İngiltere)

22.00 Bournemouth (İngiltere)-Milan (İtalya)

22.00 Celtic (İskoçya)-Celta Vigo (İspanya)

22.00 Hoffenheim (Almanya)-Olimpik Lyon (Fransa)

22.00 Jagiellonia (Polonya)-Anderlecht (Belçika)

22.00 Lillestrom (Norveç)-Real Sociedad (İspanya)

22.00 Celje (Slovenya)-Salzburg (Avusturya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan)-Sparta Prag (Çekya)

22.00 Omonia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Benfica (Portekiz)

22.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Levski Sofya (Bulgaristan)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#UEFA AVRUPA LİGİ
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları başlıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA