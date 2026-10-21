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Giriş Tarihi: 21.10.2026 10:51 Son Güncelleme: 21.10.2026 10:53

UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı!

Organizasyonda mücadele eden tek temsilcimiz Trabzonspor, evinde İskoç ekibi Hearts ile saat 19.45'te karşı karşıya gelecek.

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AA
UEFA Konferans Ligi’nde 2. hafta heyecanı!
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nin 2. haftasında yarın 18 maç oynanacak.

Organizasyonda mücadele eden tek Türk temsilcisi Trabzonspor, evinde İskoç ekibi Hearts ile saat 19.45'te karşı karşıya gelecek.

Ligde tamamı yarın oynanacak ikinci hafta maçlarının programı şöyle:

17.30 Kairat (Kazakistan)-Panathinaikos (Yunanistan)

19.45 Trabzonspor-Hearts (İskoçya)

19.45 Getafe (İspanya)-Lugano (İsviçre)

19.45 Iberia (Gürcistan)-Mjallby (İsveç)

19.45 Inter Escaldes (Andorra)-Universitatea Craiova (Romanya)

19.45 Jablonec (Çekya)-Brighton (İngiltere)

19.45 Kauno Zalgiris (Litvanya)-Brann (Norveç)

19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Kopenhag (Danimarka)

19.45 Nordsjaelland (Danimarka)-CSKA Sofya (Bulgaristan)

19.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi)-Riga (Letonya)

22.00 Aarhus (Danimarka)-Egnatia (Arnavutluk)

22.00 Ajax (Hollanda)-Atalanta (İtalya)

22.00 Borac (Bosna Hersek)-KuPS Kuopio (Finlandiya)

22.00 Braga (Portekiz)-Gent (Belçika)

22.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Twente (Hollanda)

22.00 Midtjylland (Danimarka)-Sint-Truidense (Belçika)

22.00 Monaco (Fransa)-Freiburg (Almanya)

22.00 Thun (İsviçre)-Hajduk Split (Hırvatistan)

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#TRABZONSPOR #UEFA KONFERANS LİGİ
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UEFA Konferans Ligi'nde 2. hafta heyecanı!
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