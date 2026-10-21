Vincenzo Italiano, Crystal Palace maçında rotasyon yapacağını açıkladı!

"ROTASYON OLACAK"

''Daha maça 24 saatten fazla var. Kimin hazır olduğunu görmek için zamanımız var ama tabii ki değişiklik olacak. Farklı şeyler göreceğiz çünkü yorgunluk var. Avrupa'daki tüm takımlar rotasyon yapıyor. En diri oyuncularımızı göreceğiz. Şu ana kadar kendimizi Avrupa'da iyi ifade ettik, bunun devam etmesi için en iyi 11'i sahaya süreceğim.''

9 NUMARADA KİM OLACAK?

"48 saatten sonra bence 11 yaratmanın imkansız olduğunu düşünüyorum. Maça 24 saatten fazla var ve son dakikaya kadar beklememiz gerekiyor. Burada kondisyon, enerji de önemli. Bence beklemek gerekiyor. Arada 3 gün olunca hızlı karar vermek kolay değil.

Hoffenheim maçından sonra Oh'un çok profesyonel olduğunu ve Beşiktaş'ın oyuncusu olduğunu söylemiştim. Trabzonspor maçında ise Vlahovic oynadı ve kendisi yorgun değildi. O yüzden onu denemiştim orada. Son dakikaya kadar bekleyeceğim ve ona göre ilk 11 karar vereceğim. Oh da yarın oynayabilir. Çok önemli bir oyuncu bizim için."