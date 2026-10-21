Wilfred Ndidi: “Son maçtan ders aldık”

"İYİ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ"

İyi bir takıma karşı oynayacağız. Premier Lig'de uzun yıllardır oynayan ve yüksek tempoda oynayan bir takım. Buna göre hazırlandık. Kendi sahamızda oynayacağız. İyi bir şekilde mücadele edeceğiz. Yoğun bir fiziksel tempoda oynanacak maç. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.

Biz bir takımız. Yarın iç sahada oynayacağız. Evimiz de bizim mabedimiz. Biz çok çalışıyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Yüksek tempoya, şiddete alışkın bir takım ama biz de hazırız. Devam etmemiz gerekiyor. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum.