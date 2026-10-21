Wilfred Ndidi: “Son maçtan ders aldık”

Beşiktaşlı futbolcu Wilfred Ndidi, UEFA Avrupa Ligi'nde Crystal Palace ile oynayacakları maç öncesi konuştu.
Ndidi yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Zor bir maç olacak. Rakibimiz iyi bir takım ve Konferans Ligi'ni de kazanıp başarı gösterdiler. Biz de iyiyiz ve hazırız. Yarın iyi bir maç olacak. Puan almak ve galip gelmek için elimizden geleni yapacağız.
"İYİ BİR TAKIMLA OYNAYACAĞIZ"
İyi bir takıma karşı oynayacağız. Premier Lig'de uzun yıllardır oynayan ve yüksek tempoda oynayan bir takım. Buna göre hazırlandık. Kendi sahamızda oynayacağız. İyi bir şekilde mücadele edeceğiz. Yoğun bir fiziksel tempoda oynanacak maç. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız.
Biz bir takımız. Yarın iç sahada oynayacağız. Evimiz de bizim mabedimiz. Biz çok çalışıyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Yüksek tempoya, şiddete alışkın bir takım ama biz de hazırız. Devam etmemiz gerekiyor. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum.
"HEPİMİZ HAZIRIZ"
Biz takım olarak hepimiz hazırız. Hoca bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Hepimiz çok çalışıyoruz. Hepimiz şans bulabiliriz, bunu biliyoruz. Hoca bunu çok iyi empoze etti. Sezon uzun ve hepimiz hazırız. Hedefimiz üst tura çıkmak. Yarın da çok önemli bir maç. Son maçtan da ders aldık. İyi bir sonuç almak istiyoruz."