Wouter Vrancken: Trabzonspor çok iyi takım!

UEFA Konferans Ligi'nin ikinci haftasında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak İskoçya temsilcisi Hearts'ın teknik direktörü Wouter Vrancken ve 19 yaşındaki oyuncusu James Wilson, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Papara Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Vrancken, İskoçya liginde son iki haftada aldıkları başarısız sonuçların yarınki karşılaşmaya etkisine ilişkin soruya, "Ben sonuçlara bakarak değerlendirmiyorum. Sonuçlar bizim performansımızı göstermiyor. Daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz. Yarın da en iyisini yapacağız." yanıtını verdi.

Orta saha bölgesinde çok sayıda sakat oyuncusunun bulunduğunu belirten Vrancken, "Hayatımda hiç böyle bir deneyim yaşamadım. Sakatlıkların hepsi aynı bölgede oluştu. Orta sahada ama elimizdeki futbolcuların hepsi en iyi performansı gösterecek ve iyi bir sonuç almak için uğraşacağız." dedi.

Vrancken, Trabzonspor'a karşı iyi hazırlandıklarını dile getirerek "Her takımın güçlü ve zayıf yanları var. Biz o zayıf yanları bulup sonuç almaya çalışacağız. Takımda çok iyi futbolcular var. Yalnızca Salah değil, başka oyuncuları da var. Elimizden gelen en iyi oyunu oynayıp, en iyi stratejiyle en iyi sonucu almaya gayret edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bordo-mavili takımda Muhammed Salah dışında da skoru değiştirebilecek oyuncular bulunduğuna dikkati çeken Vrancken, "Önemli olan takım olarak oynayıp iyi sonuç almak. Benfica maçında bunu gördük. Çok iyi oynadık ve daha iyi sonuçlar elde ettik. Takım olarak daha iyi oynayıp, daha iyi şeyler yapmanın gayreti içinde olacağız." diye konuştu.

Vrancken, Trabzonspor'un ligde Galatasaray'ı yendiğini anımsatarak "Trabzonspor çok iyi takım. Avrupa liginde mücadele edecek kadar güçlü bir takım. Galatasaray'ı 4-0 gibi bir skorla mağlup ettiler. Bu da güçlerini gösteriyor. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Celtic karşısında aldıkları mağlubiyeti geride bırakmaları gerektiğini vurgulayan Vrancken, oyuncularının yarınki karşılaşmada en iyi performanslarını ortaya koymalarını beklediğini söyledi.